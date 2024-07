Manresa mostra la sardana des de diferents òptiques

La plaça Major de Manresa va ser ahir a la nit l'escenari per demostrar que la sardana es pot ballar de moltes formes i que és una dansa tradicional que manté a l'ordre del dia el folklore català. En el marc dels actes de la capitalitat de la sardana, ahir la comissió organitzadora va voler fer "un homenatge per ajuntar la sardana, les entitats i Manresa".

Ho explicava una de les membres d'aquesta comissió, Maria Elena Giménez, que després de l'eufòria d'haver ballat a l'escenari amb el seu grup Dintre el Bosc estava amb l'adrenalina a flor de pell. Va detallar que per esprémer al màxim la visibilitat que dona ostentar la capitalitat es va decidir "fer algun acte per demostrar que a Manresa hi ha moltes entitats vinculades amb la sardana, encara que no siguin grups sardanistes".

A banda del grup sardanista Dintre el Bosc, ahir van sortir a l'escenari l'Esbart Manresà (de l’Agrupació Cultural del Bages), el Casal Cultural de Dansaires Manresans, el Grup de Dansa Cor de Catalunya, l’Estudi Folk i l’Orfeó Manresà. La pluja no va ensorrar l'actuació i unes 200 persones, entre els qui hi havia a les terrasses i a les cadires instal·lades, van acudir a la plaça per gaudir d'un espectacle singular.

Una de les diferències més remarcables de la funció d'ahir amb una trobada sardanista va ser el fet que era una exhibició dalt d'un escenari. També el fet que es van ballar sardanes tradicionals, però també reinterpretacions que actualitzen aquesta part del folklore català fins avui dia.

Un dels exemples d'aquesta reinterpretació va ser l'actuació de l'estudi Folk, que van ballar una adaptació de la clàssica cançó de Disney Vull ser com tu, del Llibre de la Selva amb uns passos que recordaven a la sardana, però molt més actualitzats, amb uns moviments moderns que s'acompanyaven a la perfecció de les capes de colors que portaven cadascuna de les dansaires.

La vestimenta va ser un altre punt que demostrava que la sardana pot pertànyer a moltes èpoques i al fet que és una dansa de tothom. Des de les faldilles més tradicionals dels sardanistes dintre al bosc, fins als texans amb samarreta blanca d'un dels grups de l'esbart o els vestits inspirats en l'estètica dels anys 50, també de l'Esbart.

Com la majoria dels actes de la capitalitat de la sardana, aquesta actuació va comptar amb la taquilla inversa, és a dir, hi havia una bústia on cadascú podia aportar el que creia que valia la funció, sempre dins les possibilitats de cada espectador.

