Més de 25.000 persones i cants mariners: Calella de Palafrugell torna a convertir-se en l'epicentre de l'havanera

Calella de Palafrugell (Baix Empordà) ha tornat a convertir-se en epicentre de l'havanera, agermanant la nit amb els cants mariners. Des de l'auditori de la platja del Port Bo, a través de les pantalles gegants o a bord de barques, més de 25.000 persones han seguit la tradicional Cantada, que dona el tret de sortida oficiós a la temporada d'estiu. La 57a edició ha comptat amb els grups Arjau, Els Cremats, Peix Fregit i Les Anxovetes, i s'ha convertit en la primera en què un dels grups degans, Port Bo, no ha pujat a l'escenari (arran del sistema rotatiu que es va establir des de l'organització). La nit també ha tingut un moment per al record, quan s'ha homenatjat el compositor palafrugellenc Josep Bastons amb 'Mariner de terra endins'.

La platja de Port Bo ha tornat a agermanar la nit, el mar i les havaneres. La tradicional Cantada, que marca l'inici de l'estiu a la Costa Brava, ha atret milers de persones fins a Calella, el nucli de Palafrugell que any rere any -i ja en van 57, descomptant el parèntesi de la pandèmia- es converteix en capital del cant mariner.

Per l'escenari de la Cantada hi han passat els grups Arjau, Els Cremats, Peix Fregit i Les Anxovetes. L'artista convidada ha estat Mariona Escoda, la guanyadora de la primera edició del programa 'Eufòria' de TV3.

Aquest 2024 també ha estat, però, el primer en què Port Bo, un dels grups degans de la Cantada, no hi ha pres part. Després de la renúncia de l'antic director artístic, aquest any l'organització ha anat a càrrec d'una comissió formada per tots els grups locals de Palafrugell (referència en el món de l'havanera).

La comissió va establir un nou sistema rotatiu perquè cada any tres grups locals pugessin a l'escenari de Calella de Palafrugell. I de manera consensuada, es va decidir que tant Neus Mar Grup com Port Bo en quedessin fora aquest 2024.

Amb Port Bo, de fet, s'ha seguit el mateix criteri que en el seu moment ja va afectar Peix Fregit (perquè el grup ja no conserva cap dels seus membres històrics). El 2012 Port Bo no va pujar a l'escenari de la Cantada, però sí que va formar part de la programació paral·lela (fent duet amb la cantant Nina).

Homenatge a Josep Bastons

Amb el mar ple de barques com a fons, i els cremats acompanyant des de la sorra, els diferents grups d'havaneres han anat pujant damunt l'escenari per interpretar el repertori de la Cantada. Al final, i com ja és tradició, mocadors onejant per cantar a l'uníson 'La bella Lola' i 'El meu avi'. Les dues cançons icona de la Cantada d'Havaneres, interpretades conjuntament per tots els grups i els artistes -en aquest cas, Mariona Escoda- que hi participen.

Aquest any, però, també s'ha cantat una tercera cançó: 'Mariner de terra endins'. D'aquesta manera, la Cantada d'Havaneres ha homenatjat el compositor Josep Bastons, líder carismàtic i un dels fundadors del grup Peix Fregit, que va morir el desembre passat als 96 anys. 'Mariner de terra endins', de la qual en va crear la melodia, és la seva havanera més popular. Però el llegat de Bastons inclou fins a un centenar de cançons de taverna. La Generalitat i l'Ajuntament li van reconèixer la seva trajectòria lliurant-li la Creu de Sant Jordi i la Medalla d'Honor de la Vila de Palafrugell.