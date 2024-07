Regió7 entrega aquest dimarts els premis del 12è concurs de relats

L'Espai Jove Joan Amades de Manresa acollirà aquest dimarts (19 h), l'entrega de premis del 12è Concurs de relats breus de Regió7 i la inauguració de l'exposició dels deu textos finalistes i de deu il·lustracions creades a partir d'ells per joves artistes manresans. L'acte estarà presidit per la regidora de Cultura i Llengua de l'Ajuntament de Manresa, Tània Infante Martínez, i la regidora d’Infància i Joventut, Isabel Sánchez Pulido.

El primer premi de l'edició d'enguany del certamen literari de Regió7, que tenia com a temàtica l'amor en temps de sequera, se l'ha endut la manresana Marta Mora Francitorra, per l'obra Amor incondicional. El segon premi ha estat per a l'Amor aigualit, de Roser Romà Janot, i el tercer, per a Memòries d'altres temps, de M. Carme Marí Vila.

En total, el concurs, organitzat en col·laboració amb l'Ajuntament de Manresa i amb el suport de Llibres Parcir i Alba Editorial, va rebre 79 relats. D'aquests, a banda dels tres guanyadors, set més han estat escollits finalistes i formen part de l'exposició que s'inaugura aquest dimarts. Són La pell humida, de Neus Artigas Tomàs; La font, de Joan Noguera Sancliment; Calcinat, de Ruth Murray; Closca de tortuga, d'Òscar Palazón Ferré; Amor eixut, d'Isaac Guilà i Puig; Missatge amagat en temps d'amor eixamorat, de M. Àngels Castellà Vilarnau; i El secret del solstici, de Marta Picanyol Guerra. Els escriptors Jordi Agut, Gal·la Garcia, Anna Llorens i Pep Molist han estat els membres del jurat d'aquesta 12a edició.

Un cop entregats els guardons tindrà lloc la inauguració de l'exposició. És la tercera vegada en els dotze anys de vida del concurs que es du a terme aquest maridatge de literatura i art. En aquesta ocasió, els dibuixos han anat a càrrec de Guillem Morgado (Memòries d'altres temps), Paola González (Amor aigualit), Núria Sellarés (Missatge amagat en temps d'amor eixamorat), Sandra López (Amor incondicional), Claudia Torra (La font), Adriana Santos (Amor eixut), Miriam Piedra (La pell humida), Jordi Plans (Calcinat), Niabar Parcerisa (La closca de tortuga) i Pol Vilanova (El secret del solstici).

En conjunt, l'exposició és una mirada artística i literària al context actual d'emergència climàtica i a l'amor des de diverses variants. Es podrà veure a l'Espai Jove Joan Amades (carrer Sant Blai, número 14) fins al 31 de juliol. Posteriorment, es preveu que la mostra tingui una itinerància per altres centres cívics i espais culturals de la ciutat a partir del setembre.

Per assistir a la inauguració es prega confirmació al telèfon 93 877 22 33 o al correu electrònic premis@regio7.cat