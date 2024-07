El grup de teatre del Centre Penitenciari de Lledoners estrena aquest dijous a Tous l'obra "#Etiquetes”

El grup de teatre de la presó de Lledoners estrenarà aquest dijous a Sant Martí de Tous l'obra #Etiquetes. Aquesta setmana part del grup ha estat fent residència només de dia a la Casa del Teatre Nu -on es posarà en escena l'espectacle- per acabar el procés de creació d'un muntatge que tindrà un col·loqui després de la funció.

L’obra ha estat creada pels mateixos presos, texts inclosos, sota la direcció del Quim Borrell que durant tot l’any dirigeix al grup de teatre de presos del Centre Penitenciari de Lledoners. Un grup de sis persones que compleixen els requisits per poder sortir de dia del centre han assajat a Tous i han tornat a dormir al centre penitenciari. Aquesta és una activitat que només fan un cop a l’any i només amb el Teatre Nu de Sant Martí de Tous. Aquest any ha estat la quarta edició d'una experiència iniciada el 2021 i que és del tot satisfactòria, tant per la companyia com per la direcció del Teatre Nu.

La posada en escena serà aquest dijous, en doble funció, a les 5 i a les 6 de la tarda. Les entrades seran a 6 euros (5 amb descomptes). Es poden fer reserves a través del telèfon 677519625 o a teatrenu@teatrenu.com

Teatre Nu

Teatre Nu és un col·lectiu de professionals de l’art escènic que crea, produeix i exhibeix espectacles. Té la seva seu a Sant Martí de Tous, a La Casa del Teatre Nu, inaugurada el 2015, un espai on es generen vincles amb el territori, neixen projectes pedagògics i s’ofereix una programació estable d’activitats i de formació.

Teatre Nu es complementa amb la Residència d’artistes, un espai que acull propostes creatives de totes les disciplines artístiques, integrant-les en la comunitat.

La Casa del Teatre Nu, l’Escola de Teatre La Tarima i la Residència són nuclis des d’on es transfereix el coneixement i l’experiència assolida durant els més de 20 anys de trajectòria dels seus fundadors.

A més, de ser els responsables de la direcció artística i programació del Festival de Llegendes de Catalunya també ho són del Festival Tifa que té lloc al municipi de Borredà.