Regió7 marida literatura i il·lustració

CONCURS DE RELATS DE REGIÓ7 Lloc: Espai Jove Joan Amades. c. Sant Blai, 14. Manresa. Dates: fins al 31 de juliol. Obert dilluns, dimarts i dijous de 9 a 14 h i dimecres i divendres de 16 a 19 h. Entrada lliure.

No hi ha res més lliure que la inspiració com testimonien els 10 plafons que, exposats a les parets de l’Espai Jove Joan Amades, mostren el conte guanyador del Concurs de relats breus de Regió7, els altres dos ocupants del podi i els set finalistes, cadascun il·lustrat per un jove talent de la ciutat. Literatura i art combinen a la perfecció en un projecte que arriba a la 12a edició amb 79 narracions a concurs i la col·laboració de l’Ajuntament de Manresa, Parcir i Alba Editorial.

«En llegir el conte em va semblar que parlava d’un amor molt tendre, un amor dels d’abans», reconeixia ahir a la tarda la Sandra López, de 17 anys i guanyadora d’un concurs de cartells de l’Estiu Jove. Un avi i una olivera, una imatge que «em resulta molt familiar», il·lustren l’Amor incondicional amb el qual Marta Mora va obtenir el primer premi del certamen.

«L’espurna del relat és l’amor i l’esforç que hi posa la meva germana a la feina que porta a terme en l’àmbit rural, un amor incondicional cap a la natura», va apuntar Mora: «quan en una relació tot s’ha trencat, queda el que és essencial, i el futur és ara mateix l’amor a la natura». L’autora va elogiar la sensibilitat amb la qual López va captar el missatge de la narració.

Una trentena llarga de persones van assistir al lliurament de premis i a la inauguració de l’exposició, que al setembre viatjarà al Casal de Joves de la Kampana i posteriorment, en dates encara per concretar, al Casal de les Escodines i al Centre Cívic Selves i Carner. La unió dels relats literaris amb les il·lustracions de deu artistes novells crea relacions fructíferes.

L’Amor aigualit de Roser Romà, va acabar segon en les preferències del jurat. El relat, va explicar l’autora de Capellades, va germinar a partir d’una imatge: «quan vaig saber que el lema del concurs era l’amor en temps de sequera, em va venir al cap al pantà de Sau buit, i les cases que emergeixen en aquestes condicions em fan pensar en els records que contenen». Paola González n’és la il·lustradora.

El tercer premi va viatjar fins a Castelldefels de la mà de M. Carme Marí, amb Memòries d’altres temps, a qui hi ha posat imatge en Guillem Morgado. «Quan no hi ha sequera, una parella es pot amagar d’incògnit en un camp d’ordi, però què passa quan hi ha sequera», es va preguntar l’escriptora, que busseja en el record d’uns amants que recorden els dies d’adolescència.

En Pol Vilanova té 17 anys i una fina capacitat per captar el missatge d’El secret del solstici, de la finalista Marta Picanyol. «El meu dibuix parla de l’equilibri que cal trobar en la relació entre el desert i la vegetació», va anotar el santjoanenc, apassionat del disseny de marques i logotips. La Claudia Torra, una il·lustradora de 17 anys que estudia l’Escola d’Art de Vic, es va inspirar en l’imaginari medieval, en els temps «de la construcció de la sèquia de Manresa», per acompanyar La font, de Joan Noguera. I per traçar els vestits, en la Fira de l’Aixada.

Els altres finalistes van ser: La pell humida, de Neus Artigas i il·lustrat per Míriam Piedra; Calcinat, de Ruth Murray, i Jordi Plans; Closca de tortuga, d’Òscar Palazón, i Niabar Parcerisa; Amor eixut, d’Isaac Guilà, i Adriana Santos; i Missatge amagat en temps d’amor eixamorat, de M. Àngels Castellà Vilarnau, i Núria Sellarès. En l’acte hi van ser presents les regidores Tània Infante (Cultura i Llengua) i Isabel Sánchez (Infància i Joventut), així com Sandra Espinal, gerent de Regió7, i Pau Brunet, responsable de l’edició digital.