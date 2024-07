‘Art en pedra’, Sean Scully i Cristina Iglesias, l’aposta expositiva de La Pedrera fins al 2026

La Fundació Catalunya La Pedrera ha presentat aquest dimecres la seva aposta exposició fins al 2026. S’ha programat ‘Art en pedra’, amb obres de Barbara Hepworth, Louise Bourgeois, Jorge Oteiza i Eduardo Chillida, entre d’altres, del 4 d’octubre de 2024 al 2 de febrer de 2025; una exposició amb prop d’una seixantena d’obres de l’artista Sean Scully, que es podrà visitar del 14 de març al 6 de juliol de 2025 i una mostra amb obres de Cristina Iglesias’, del 3 d’octubre de 2025 al 25 de gener de 2026. La Fundació ha presentat a La Pedrera la seva aposta cultural 2024-2026. El seu president, Germán-Ramón Cortés, ha explicat que la Fundació vol acostar l'art i la cultura a tothom.

La Fundació ha apuntat que està compromesa amb la promoció de l'art i la cultura a llarg termini mitjançant “una ambiciosa programació d'experiències expositives”.

‘Art en pedra’ , comissariada per Penelope Curtis, es podrà visitar del 4 d'octubre de 2024 al 2 de febrer del 2025. L’exposició celebra l’estructura de pedra de la Casa Milà —coneguda popularment com La Pedrera— i col·loca a l’interior de l’edifici d’Antoni Gaudí algunes de les talles tardanes de vuit escultors històrics, nascuts entre final del segle XIX i començament del XX: Hans Arp, Louise Bourgeois, Eduardo Chillida, Naum Gabo, Barbara Hepworth, Henry Moore, Isamu Noguchi i Jorge Oteiza, que van ser pràcticament contemporanis.

A banda d’aquestes obres abstractes, que entraran en un diàleg profund amb La Pedrera, una secció complementària permet veure que els “pioners” de l’escultura moderna han estimulat la generació següent —Xavier Corberó, Stephen Cox, Luciano Fabro, Barry Flanagan, Cristina Iglesias, Ettore Spalletti i Alison Wilding—, i també que la pedra ha estat inspiració de noves formes conceptuals de treballar.

‘Sean Scully’ arribarà a La Pedrera del 14 de març al 6 de juliol de 2025 i estarà comissariada Javier Molins. Sean Scully (Dublín, 1945) és un dels artistes més destacats de l’abstracció contemporània. L’exposició, que mostrarà prop d’una seixantena d’obres, oferirà una visió retrospectiva de l’obra de l’artista dublinès nacionalitzat estatunidenc, des de les primeres peces de la dècada de 1960 fins avui.

Comissariada per James Lingwood, l’exposició dedicada a Cristina Iglesias es podrà visitar del 3 d’octubre de 2025 al 25 de gener de 2026. Cristina Iglesias (Sant Sebastià, 1956) ha definit “un vocabulari escultòric que construeix entorns immersius que fan referència a l’arquitectura, a la literatura, a la psicologia, a la mecànica i a factors contextuals de l’entorn, i uneixen aquestes disciplines”. Es mostraran algunes de les instal·lacions a gran escala d’Iglesias, com ara Habitaciones i Pasajes, així com una selecció d’obres bidimensionals.

Les exposicions, han apuntat des de la Fundació, atreuen principalment visitants locals, apropant la Fundació i també l’edifici de La Pedrera als barcelonins, fomentant un major sentit de comunitat i pertinença. Gairebé 170.000 persones han visitat les exposicions de Jaume Plensa, Antonio López i Miquel Barceló.

Marta Lacambra, directora general de la Fundació Catalunya La Pedrera ha destacat que un dels pilars de l’estratègia d’aquesta nova etapa són les aliances amb “els millors socis possibles” com el Gran Teatre del Liceu, el Palau de la Música, la Biblioteca Nacional de Catalunya, l’Ateneu Barcelonès, la Fundació Miró, el MNAC, entre d’altres.