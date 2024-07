Garbage congrega a Razzmatazz un públic més que compromès

El grup de rock alternatiu nord-americà Garbage ha tornat a actuar aquest dimarts a Barcelona en el marc de la seva gira europea d'estiu. Amb totes les entrades esgotades i un públic més que compromès amb la banda, Shirley Manson, Duke Erikson, Steve Marker i el bateria Butch Vig han interpretar a la Sala Razzmatazz el seu treball més recent 'No gods no masters', de l'any 2021, i els grans temes de la seva carrera. Després d'actuar a Catalunya, la formació té previst un concert aquest dimecres al Mad Cool Festival a Madrid.

La cantant de Garbage s'adreça al públic durant un concert de la banda a la sala Razzmatazz de Barcelona / Jordi Borràs

Garbage porta gairebé tres dècades en actiu i al llarg d'aquest període s'ha consolidat com un dels grups més influents de l'escena del rock alternatiu. Ha venut més de 20 milions d'àlbums des del seu debut el 1995. L'última vegada van ser a Catalunya va ser el 2019, al festival Cruïlla.

La formació ha publicat set àlbums d'estudi, alguns tan destacats com ‘Version 2.0’ o ‘Beautiful Garbage’, i treballa en el seu vuitè projecte.

El grup ha arribat a Barcelona en plena promoció de la reedició de l'àlbum de 2005 'Bleed Like Me', un disc amb temes que van esdevenir clàssics de la formació, i quan fa dos mesos que la banda va publicar l'EP 'Lie to me'.