El Kursaal tanca aquest primer semestre amb la tercera xifra més alta d'espectadors en 17 anys

El teatre Kursaal de Manresa ha tancat el primer semestre del 2024 amb 54.493 espectadors, la tercerca xifra més alta de la trajectòria de l'equipament en aquest període després que el 2019 arribés als 57.518 espectadors i el 2023 s'aconseguís el rècord absolut amb 59.655. Jordi Basomba, gerent de Manresa d'Equipaments Escènics (MEES) -que gestiona Kursaal, Conservatori i Plana de l'Om-; Tània Infante, regidora de Cultura de l'Ajuntament de Manresa i Jordi Morros, responsable d'El Galliner, entitat que s'ocupa de la programació, han presentat aquest migdia les xifres d'un dels "equipaments de referència del país", com ha subratllat Infante, en una roda de premsa que s'ha fet en un espai inusual: el restaurant del teatre. La raó? Aquest juliol el Kursaal està en obres per substituir el sistema de refrigeració. De les "dues màquines", apunta Basomba, una ja havia deixat de funcionar i ara mateix els operaris treballen al terrat per canviar els dos gegantins aires condicionats de fa 17 anys per sis màquines més petites. La inversió, a través d'una partida de l'Ajuntament de Manresa, és de mig milió d'euros. Aquest sistema, explica Basomba, "permetrà ser més eficient energèticament, reduir en un 80% el consum de gas a l'hivern, i reduir el consum elèctric de l'edifici".

88 espectacles i 131 funcions

Tornem a les xifres. Per a Basomba, les xifres expliquen, sobretot, la "feina" que hi ha al darrera per poder programar 88 espectacles i 131 funcions i que "tot rutlli. És d'això, sobretot, del que ens hem de sentir orgullosos, més enllà de rècords". Perquè, assenyalava, "si volguéssim superar xifres ho podríem fer programant únicament una classe d'espectacles amb un tipus de públic en concret. Però aquesta no és la nostra funció".

Si el 2023 els musicals van portar al Kursaal a fer el rècord de la seva història amb gairebé 98.000 espectadors en un any, no es descarta que aquest 2024 s'hi acosti. En el segon semestre sí que hi haurà musicals: arribarà Chicago, del qual ja s'han venut més de 3.200 entrades de les 7 funcions programades (de les 5.600 disponibles). Com explica Morros, dels més de 70 espectacles per a la nova temporada, amb 50.000 entrades a la venda, a hores d'ara el públic ja n'ha adquirit més de 17.000, el que siginifica el 35% d'ocupació.

Durant el primer semestre del 2014, s'han doblat funcions d'11 espectacles, i s'han programat terceres sessions en les obres del Toc de Teatre La Plaça del Diamant i The Party. Els 5 espectacles de l'abonament del Toc de Teatre han assolit una ocupació mitjana de gairebé el 90 %.

Més de 50.000 espectadors a la Sala Gran i a la Petita

Per espais, la Sala Gran és l'escenari on més espectacles s'han programat 82 funcions, seguides de les 30 de la Sala Petita (51.320 espectadors en els dos espais). El Teatre Conservatori i la Plana de l'Om han acollit, majoritàriament, els espectacles de la programació d'Imagina't, el Cicle 3/4 de Música i Platea Jove: 18 funcions.

Més espectadors de música que de teatre

Per gènere, prop de la meitat d'espectadors provenen de la música (fins a 61 concerts amb una mitjana d'ocupació del gairebé el 70%), un total 26.684 espectadors, amb propostes destacades com Antònia Font, la cantata El Messies de Händel amb la Polifònica de Puig-reig i la Camerata Bacasis, l'òpera Turandot, el concert familiar de Dàmaris Gelabert i l'homenatge a Núria Feliu. El teatre, habitualment el gènere amb més espectadors, n'ha obtingut 20.231 i gairebé el 80% de l'ocupació.

17 espectacles exhaurits

En aquest primer semestre es van exhaurir les entrades de 17 espectacles: obres com Jauría o The Party, Strafalari del Mag Lari o els concerts d'Antònia Font o el de Cap d'Any. A la Sala Petita, 7 muntatges van fer el ple, entre els quals El meu primer Nadal al Kursaal, Anaïs Vila o el concert de David Martell i Núria Cols. En el Conservatori i dins el cicle Platea Jove, Piensa en Wilbur

Més abonaments

La fidelització dels espectadors, amb més abonaments venuts (87 més) respecte del mateix període de l'any passat explica, segons Basomba, "la confiança del públic cap a l'equipament: encara que no sàpiguen exactament què aniran a veure, hi confien". Aquest primer semestre es van vendre 876 abonaments entre Toc de Tetare i Toc Obert; aquest darrer, amb 343 abonants i després del parèntesi pandèmic, ha assolit la seva segona millor xifra.

Un Servei Educatiu que creix

I si hi ha una cirereta que "no sempre mereix els grans titulars" però que és indispensable per a la funció d'un teatre municipal és, com ha apuntat Basomba, el Servei Educatiu del Kursaal, que continua creixent i que implica un "aprenentatge que no té valor en xifres però sí en coneixement i en respecte dels nanos que hi participen: saber pujar a un escenari, saber comportar-se... És una feina quer no es veu però que dura tot l'any". Engany, pels cinc projectes educatius i el Cantagran han passat 12.181 persones (10.720 el 2023)