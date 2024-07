Els Estopa celebren 25 anys en un concert èpic i multitudinari a Estadi Olímpic de Barcelona

Els Estopa han omplert aquest dimecres l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona en un concert èpic que ha celebrat els 25 anys de carrera musical. Davant 60.000 persones en l'actuació més multitudinària de la seva història, la formació ha repassat el millor de la seva discografia amb temes clàssics i noves propostes com les del disc 'Estopía'. El grup s'ha convertit en la primera formació de l'Estat en actuar en solitari a l'Estadi Olímpic, van fer un soldout en menys de 5 hores. Els fans d'Estopa han viscut el concert amb gran intensitat, però un dels moments àlgids de la vetllada ha estat amb l'aparició a l'escenari d'un vehicle Seat Panda vermell i la interpretació de la cançó 'Por la raja de tu falda'.

La rumba del duo de Cornellà de Llobregat ha irromput a l'estadi amb un directe carregat de potència i energia que ha convertit la nit en una autèntica festa per a tots els fans. Amb 40 minuts de retard i dues hores i trenta minuts de música, els Estopa han projectat la seva vitalitat en un recital on el públic els ha acompanyat cantant unànimement, ballant, saltant, seguint el ritme amb les mans tot aplaudint i construint un espectacular mosaic de colors retroil·luminats amb milers de polseres que s'han repartit entre els assistents.

Els germans Muñoz tenien diversitat de sorpreses preparades per aquesta nit. Com l'aparició a l'escenari d'un cotxe vermell Seat Panda conduit per José Manuel Muñoz que tal com marca la cançó ha acabat accidentat, en una recreació fictícia a les pantalles. Però també l'entrada de David Muñoz penjat d'una farola, un emotiu homenatge a la rumba catalana, dedicatòria a les persones que estan soles, a la classe treballadora que es lleva a les sis del matí cada dia "contra la seva voluntat" i al futbolista mataroní Lamine Yamal.

"Quina meravella, Barcelona!", ha exclamat David Muñoz. "Bombers de Barcelona, no hi ha una mànega per aquí", han preguntat en una broma en relació a la calor. El concert ha estat carregat de referències a Barcelona, comentaris en català i record a la seva ciutat, Cornellà de Llobregat, i als seus anys com estudiants.

"No sé si això ho podrem repetir perquè no sé si estarem vius d'aquí a un any", han fet broma. "S'ha de viure el present. Com que estarem vius potser inaugurarem el Camp Nou", han ironitzat.

Un dels moments destacats del concert amb major càrrega simbòlica ha estat quan els dos germans han presentat una màquina per complir desitjos. Entre el llistat de peticions que han fet hi ha hagut acabar amb el racisme, les guerres i més irònicament han fet broma amb la situació esportiva de l'Espanyol i el Barça.

El concert ha arrencat per la porta gran amb 'Tu calorro' i 'Cacho a cacho', molt aplaudida ha estat 'Malabares' i l'emotivitat ha aparegut a l'escenari amb 'Hemicraneal' amb record a l'escola de Cornellà. D'un particular homenatge a la rumba amb 'Cajones', 'Los chichos' i 'El pescailla' s'ha passat a l'esperada 'Me falta el aliento' o a 'Paseo'.

Després d'una projecció amb imatges i entrevistes de la formació com a homenatge als 25 anys, el concert ha enfilat la recta final. A partir d'aquí ha arribat el major moment d'èxtasi de la nit amb l'autenticitat desfermada de 'Vino tinto' i amb 'Ojitos rojos'.

Per provar de satisfet l'exigència dels fans, els Estopa han acomiadat la nit amb 'Me quedare' i amb un final previsible per la porta gran amb 'Como camaron'. La cançó ha estat corejada amb intensitat i passió per les milers de persones que omplien l'estadi per celebrar els 25 anys dels de Cornellà. Després d'entonar la darrera nota, els germans s'han fos en una abraçada i han acomiadat les 60.000 persones acompanyats d'un llarg aplaudiment.

Proper concert a Barcelona

La gira dels 25 anys d'Estopa va arrencar a l'Amèrica Llatina i continua amb diversos concerts a l'Estat. A banda de presentar en directe els temes del nou disc, els concerts han servit per fer un repàs dels 25 anys de carrera. Des del moment que es van posar a la venda les entrades d'aquesta gira es van vendre ràpidament.

A banda del concert a Madrid i el d'aquest dimecres a Barcelona, la gira acabarà amb una nova parada a Barcelona. El 18 d'octubre la formació actuarà al Palau Sant Jordi coincidint amb la data exacte de l'aniversari dels 25 anys del llançament del primer àlbum d'estudi 'Estopa' el 18 d'octubre de 1999. Les entrades per aquest concert també es van esgotar en qüestió de minuts.