Gintònic, gihadisme, internet, kebab i mediàtic s'afegeixen al Diccionari de la llengua catalana de l'IEC

L'Institut d'Estudis Catalans (IEC) ha fet públic aquest dijous els mots que s'han incorporat al Diccionari de la llengua catalana, segons ha avançat Betevé i ha confirmat l'ACN. Gintònic, gihadisme, kebab, internet o mediàtic són alguns dels exemples que apareixen a la llista des de juny i que s'han admès pel seu ús estès entre els catalanoparlants. En concret, l'IEC ha acceptat al diccionari 78 mots, alguns provinents del castellà, com gorro o mono; altres de l'italià, com xapata; i també de l'àrab, com kebab, tots normativitzats per la falta d'alternatives en català. Aquestes paraules s'han introduït com a esmenes al diccionari consultable a internet i també s'afegiran a les noves impressions de l'edició en paper, publicada al 2007.

Alguns dels altres mots que s'han admès són esnifar, pàdel, mediàtic, manualitats, infusionar o forfoll. En certs casos, l'IEC ha acceptat la paraula de la forma en la qual s'ha estès popularment, com led, manllevada de l'anglès LED, i en altres ha adaptat el mot a la llengua catalana, com gihad - i no jihad, com s'havia escrit en algunes ocasions-.