L'European Balloon Festival estrena la primera cistella de globus aerostàtic preparada per volar a 20.000 metres

L'European Balloon Festival ha acollit aquest dijous una estrena mundial. Es tracta de la presentació de la Càpsula Aerostàtica Espacial, un globus aerostàtic preparat per volar a 20.000 metres d'alçada amb la cistella tancada i pressuritzada. És un projecte experimental impulsat pel músic turc-holandès Burak Yeter que fa temps que volia fer sessions de DJ a gran altura per emetre-les amb streaming. El projecte és el resultat de més de quatre anys de feina entre les empreses Ultramagic i Zero 2 Infinity. El festival igualadí, que s'allargarà fins el 14 de juliol, compta amb 50 globus aerostàtics provinents de països com Anglaterra, França, Itàlia, Tunísia o el Marroc, que competiran al costat de la trentena de pilots catalans i espanyols.

Oscar Bayona

El vol inaugural d'aquest dijous de l'European Balloon Festival ha comptat amb l'estrena de la Càpsula Aerostàtica Espacial. Es tracta d'una cabina preparada per volar a 20.000 metres d'altura, tancada i pressuritzada, que ha estat desenvolupada per l'empresa aeroespacial Zero 2 Infinity i adaptada per l'empresa igualadina Ultramagic. La directora d'operacions d'Ultramagic, Neus Lladó, ha explicat que l'encàrrec del projecte l'ha fet el productor musical turc-holandès Burak Yeter, un "enamorat de l'espai" i que volia fer sessions de DJ a gran altura i retransmetre-les per streaming.

Lladó ha explicat que, en una primera fase, la cabina volarà a 10.000 metres d'altura i, en una segona, ja s'enlairarà fins als 20.000 metres. De fet, la responsable d'operacions d'Ultramagic ha dit que per volar fins als 10.000 metres la vela del globus és estàndard, però quan voli fins als 20.000 metres sí que s'haurà d'adaptar. En aquest sentit, ha detallat que la càpsula és hermètica, de manera que els tripulants "no tenen visió". Per això, s'han fet unes finestres i es col·locaran unes càmeres, sobretot per poder fer l'aterratge. També s'han instal·lat uns comandaments hidràulics per poder fer funcionar el cremador. Tot i que el projecte s'ha fet per encàrrec especial del músic Burak Yeter, Lladó diu que la càpsula es podria fer servir també per projectes científics o "per portar turisme a l'espai".

Una cinquantena de globus d'arreu del món

En aquesta 28a edició del festival de globus està previst que hi assisteixin una cinquantena de pilots d'arreu del món. Els vols competitius -que es faran de dijous a diumenge- surten cada dia a les 6.30h del matí i a les 19.30h del vespre des del Parc Central d'Igualada. Aquests vols conviuran durant tots els dies amb nombroses activitats més lúdiques per a tots els públics com ara els tallers o xerrades que es faran a dins dels Iglús de Vent (teles reciclades de globus)

Una de les novetats d'enguany són les Nits de Llum, que de dilluns a dimecres han omplert la ciutat d'Igualada de vols captius nocturns. El plat fort del festival continua sent el 'Night Glow', l'encesa nocturna de globus que tindrà lloc la nit del dissabte 13 de juliol al Parc Central.

"Volar al festival et dona una altra perspectiva amb infinitat de globus i colors"

La Carme Soler és una veïna d'Igualada que li agrada molt volar amb globus. Enguany, però, és el primer cop que ho fa en el marc del festival European Balloon Festival. Assegura que feia temps que tenia ganes de provar-ho. "Volar al festival és molt diferent de quan voles sol. Aquí veus una infinitat de globus, diferents colors i tens una altra perspectiva", ha explicat.

Qui sí que vola per primer cop a la seva vida és la Kristina Rotionova, ucraïnesa que actualment resideix a Catalunya. Els seus pares li han regalat un vol amb globus en el marc de l'European Balloon Festival. Assegura que abans de pujar al globus estava una mica espantada però que després ha estat una experiència molt positiva.