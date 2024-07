Inspiració ignasiana al ritme d'Stay Homas

L'onzè Cicle de músiques amb ànima arriba amb la intenció de portar "sons contemporanis a espais patrimonials ignasians", tal com afirma Ivan Padilla, coordinador del festival manresà Sons del Camí. El cartell, que aquest any compta amb Puput, Clara Peya, Marina Rossell Albert Pla i Stay Homas com a grup estel·lar, presenta un eclecticisme que ja és tendència en les seves últimes edicions.

Sons del camí, que va començar amb la idea de "passar una estona a la fresca i escoltar música" meditativa en espais del camí ignasià, com afirmava el seu coordinador, s'ha diversificat: "ja no hi ha un públic concret", assegurava Ivan Padilla "ja no busquem nínxol, ara és un festival d'estiu i volem arribar a tota mena de públic". Un canvi important que ja es va començar a percebre especialment a partir de la seva novena edició el 2022, que coincidia amb l'Any Ignasià. "Seguim amb la proposta ignasiana", afirma Padilla, "però a mesura que el vas fent [el festival] t'adones que et limita molt". La bona rebuda i l'experiència de les deu edicions precedents han dotat el festival d'una nova mirada transversal on cadascú tingui el seu espai perquè, en paraules de Padilla, "totes les músiques poden ser inspiradores".

Malgrat tot, l'essència del festival es manté i les arrels ignasianes es troben en l'elecció dels espais de concert, que aquest any presenta una novetat: la recuperació del reinaugurat claustre del Museu de Manresa - Museu del Barroc de Catalunya. Un ja utilitzat "espai de sons agradable, proper al centre i amb una clara referència ignasiana", diu Padilla, que s'adequa a la filosofia de petit/mitjà format (unes 200 persones) dels concerts programats aquesta primera setmana (Puput, dijous; Clara Peya, divendres i Marina Rossell, dissabte). Amb aquesta elecció, s'han abandonat els Jardins de la Cova de Sant Ignasi, un espai que, tot i "tenir molt sentit" per mantenir l'essència del festival, és un indret que respira espiritualitat i tranquil·litat per a un festival que ha canviat el seu format purament meditatiu per una aposta més diversificada.

El festival, però, sí que ha decidit mantenir el Parc de la Seu, on s'acullen els concerts de la setmana vinent, que es preveu que portin més públic (Albert Pla, divendres 19 i Stay Homas, dissabte 20) i amb una novetat preventiva contra la pluja: un escenari cobert. Igualment, Stay Homas, cap de cartell, arriba també amb un nou format: concert a peu dret. Fins ara la filosofia del festival havia estat de gent asseguda i només s'havia inclòs una barra en algunes actuacions. En aquesta edició, però, a causa de les previsions d'assistència a la gira de Homas, últim àlbum del grup que va néixer a la Barcelona de pandèmia, s'ha optat per deixar enrere les cadires i apostar per un aforament més flexible. L'any passat ja van rebre 700 assistents amb Joan Dausà; en aquesta edició se n'esperen més de mil a Stay Homas. I les previsions no semblen anar errades: el grup no és només la proposta més esperada del festival sinó que és també la que més entrades i més ràpidament les ha venudes: "es venen cada dia de 40 en 40", subratlla Padilla.

Una programació pensada segons el coordinador per "acabar el festival amb un bon sabor de boca" i que aquest any promet fer-ho amb més audiència que mai.

La programació

Puput obre avui el «Sons del camí» amb el concert «Stabat Mater»

Nascuda l’any 2012, la banda manresana presentarà oficialment a la ciutat el seu quart disc, Stabat Mater, publicat l’octubre de 2023. El grup està format per Jordi Portabella, veu i guitarra; Lluís Coll, profssor de l’ESMUC, als teclats; Marc Torregrossa, que n’és el baix i Juanjo Muñoz, integrant dels Gossos, a la bateria. Segons el coordinador del cicle, Ivan Padilla, "Puput és una banda amb arrels manresanes que a través de les seves cançons transmet un batec orgànic, d'una puresa cristal·lina, amb mil matisos segons l'angle amb el qual aproximis la llum".

La banda manresana Puput / Toni Comino

Clara Peya porta Corsé, aquest divendres

13 col·laboracions en els 13 temes del 13è disc de la polifacètica artista, un projecte que critica l’ideal de perfecció i de l’statuo quo de les societats contemporànies. Demà, 12 de juliol, 21 h, Claustre del Museu de Manresa - Museu del Barroc. Per a Padilla, Clara Peya, "pianista i cantant, evidencia la violència que exerceix l'statu quo contra la dissidència i també aquella que exercim contra nosaltres mateixos precisament per la por a no encaixar en els cànons".

Clara Peya / Imatge promocional

Marina Rossell, "300 Crits", aquest dissabte

«Crits oblidats, crits plens de pols, crits esverats, crits desbordats » conformen el 25è disc de l’autora i un dels més personals i atrevits. Dissabte, 13 de juliol, 21 h, Claustre del Museu de Manresa - Museu del Barroc. Segons Padilla, "amb 300 crits, el 25è disc de la seva trajectòria, Marina Rossell segueix la seva ruta natural, avançant en la recerca de les cançons de la resistència. Cançons que neixen de la necessitat de sobreviure als temps maleïts, cançons que sempre ens commouen i que han acompanyat generacions".

Marina Rossell / Imatge promocional

Albert Pla i Diego Cortés en concert el 19 de juliol

L’inclassificable Albert Pla acompanyat del guitarrista Diego Cortés presenten un espectacle d’històries cantades amb l’objectiu de no deixar a ningú indiferent. Divendres, 19 de juliol, 21 h, Parc de la Seu. Per al coordinador del cicle, Pla es pot definir com a "polifacètic, transgressor i sorprenent. Ell i la seva música. Aquest cop, acompanyat pel guitarrista Diego Cortés".

Albert Pla / Imatge promocional

Stay Homas presenta "Homas" el 20 de juliol

El grup de la pandèmia, format per Klaus, Guillem i Rai, és reconegut pel seu estil pop rock. La tríada barcelonina aterra com a cap de cartell al festival amb Homas, el seu segon disc d’estudi. Dissabte, 20 de juliol, 21 h, Parc de la Seu." Consolidats dins del panorama musical estatal i internacional, Stay Homas és un fenomen gràcies als seus concerts memorables que se sustenten gràcies a una col·lecció de cançons que ha enamorat a milions de persones de tot el món", apunta Padilla.

Stay Homas / Imatge promocional

Programació de "Sons del Camí. Cicle de músiques amb ànima" Puput, Stabat Mater Dijous, 11 de juliol, 21 h

Claustre del Museu de Manresa - Museu del Barroc de Catalunya Clara Peya, Corsé Divendres, 12 de juliol, 21 h

Claustre del Museu de Manresa - Museu del Barroc de Catalunya Marina Rossell, 300 crits Dissabte, 13 de juliol, 21 h

Claustre del Museu de Manresa - Museu del Barroc de Catalunya Albert Pla i Diego Cortés en concert Divendres, 19 de juliol, 21 h

Parc de la Seu Stay Homas, Homas Dissabte, 20 de juliol, 21 h

Parc de la Seu