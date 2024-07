El director Àngel Llàcer es deixa veure al Grec després de la greu malaltia

El director teatral i actor Àngel Llàcer va ser dijous entre el públic que va acudir a l'estrena del concert "La gran nit de Dagoll Dagom", al teatre Grec de Barcelona. Va ser una de les primeres aparicions públiques. En els moments previs a la funció se'l va veure somrient, xerrant amb la gent del sector artístic, caminant encara amb dificultat i gaudint del gran espectacle que va oferir la companyia Dagoll Dagom per acomiadar-se dels escenaris després de 50 anys.

Àngel Llàcer, que va tornar d'un viatge a Vietnam l'any passat amb una greu infecció bacteriana, va viure moment de molta angoixa aquest darrer hivern quan va tenir una recaiguda de la malaltia que li va afectar la circulació d'una cama. Va haver de ser intervingut d'urgència davant la possibilitat d'haver hagut de patir una amputació. En algun moment dels dies de màxima angoixa ell mateix ha explicat a amics que va veure a prop la possibilitat de la mort.

Dijous va arribar uns minuts abans de les 10 de la nit al teatre acompanyat. I va tenir temps de compartir rialles i abraçades amb persones del món del teatre, com l'actor Joel Joan. Llàcer, director teatral i actor, ha esdevingut en els darrers anys un dels principals productors de musicals del país. I dijous, al Grec, Dagoll Dagom va convidar als representants del sector i a tots els artistes que han tingut alguna participació en els espectacles de la companyia.

Llàcer caminava notablement coix i ajudat d'una crossa, però la seva simple presència explica una millora del seu estat de salut, que evolucionafavorablementt després de superar els dels moments més crítics.

Santiago Segura, que es troba en plena promoció de la pel·lícula"'Padre no hay más que uno 4", ha explicat al programa "Y ahora, Sonsoles", d'Antena 3, Àngel Llàcer està cada dia millor. Segura, de fet, el substitueix al programa "Tu cara me suena" com a membre del jurat. Ha assegurat que “està fora de perill, però recuperant-se, perquè ha estat molt fort el que li ha passat. Va estar molt greu, va estar a l'UCI, va estar a punt de perdre una cama. Però per sort el van agafar, van encertar, diguem-ne, amb el bacteri, i ara està fora del perill”.

Sobre la possibilitat que Llàcer torni a la gran final del programa, que aviat se celebra a Antena 3, Santiago Segura afirma que “et dic, però s'ha de recuperar. No sé si apareixerà a la final o no. La final és en directe el 19 de juliol i tant de bo hi vingui. Però segur que la temporada que ve hi serà”, comentava, augurant el retorn a una hipotètica dotzena edició.