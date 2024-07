El Festival Gong estrena dissabte el Jardí de Can Rogent de Collbató

Nova ubicació però de manera excepcional. El Festival Gong arriba aquest dissabte a la seva dinovena edició estrenant un espai completament diferent de les habituals Coves del Salnitre de Montserrat . Serà el Jardí de Can Rogent de Collbató, un parc creat a principis de segle XX pel reconegut paisatgista Nicolau Rubió-Tudurí per a la casa pairal de Can Rogent. Com explica el creador i director del certamen, l’orguener Albert Blancafort (amb Angelina Esteve), el canvi respon a la intenció del consistori -«que sempre ens dona suport en el certamen»- de donar a conèixer «uns jardins d’estil romàntic, molt bonics, amb tot un recorregut i, evidentment, amb vistes a Montserrat, que ens permet obrir-nos a possibilitats diferents». Això sí, la idea, remarca, és que el Gong, el Festival de Noves Sonoritats, «torni a la muntanya, que és el nostre espai natural».

Per la «mateixa raó» del canvi d’espai, el Gong d’enguany presenta una programació centrada en una única jornada, dissabte, amb dos concerts de «músics del país, emergents», apunta Blancafort. «Treballem», diu, «amb l’essència del festival, noves sonoritats a partir de músiques conegudes».

El primer a sortir a escena (21 h) serà Marc Vilajuana (cantant i instrumentista de piano i guitarra, actor, director en dansa contemporània, ballarí i cantant d’antiga) que juntament amb Joel Carro interpretaran el seu àlbum Equinocci (el segon de Vilajuana). Un concert a dues veus, guitarres i percussió, explica Blancafort, que recull el «repertori ibèric tradicional amb una relectura actual, buscant l’equilibri entre el passat i el present». Un repertori passat pel sedàs de Vilajuana, influenciat per la cançó d’autor, la tècnica vocal de música històrica i el minimalisme del segle. XXI.

El segon concert (22.30 h) el protagonitzarà Toni Costa, pianista i improvisador, format en música clàssica i antiga així com en jazz i músiques d’arrel. Titulat La Maternitat d’Elna (música, solidaritat i resistència cultural), el projecte, apunta Blancafort, explora la «importància» de la música en el dia a dia d’aquesta institució, i el seu poder «terapèutic i curatiu i com a eina de resistència i solidaritat en temps difícils». Costa versionarà les músiques i cançons de les «diferents cultures que van conviure a La Maternitat d’Elna, la jueva, la gitana, la catalana, l’espanyola...» i intercalant explicacions i anècdotes, com la presència de Pau Casals, del qual interpretarà una peça», explica Blancafort. El concert, subratlla el director del festival, el realitzarà amb un piano de darrera generació «construït en fibra de carboni, un instrument de nova creació, que aporta altres matisos sonors».

El festival tindrà una foodtruck i habilitarà una zona amb tauletes de fusta i làmpades «per passar una agradable nit d’estiu». Les entrades amb preu únic de 20€ es poden adquirir anticipadament a la web del festival: www.gong.cat.