Del sacre al profà al so de Puput

Com definir l'indefinible? Com imitar el cant d'un ocell? Dues preguntes i una sola resposta: Puput. El quartet local va actuar ahir al vespre al Claustre del Museu de Manresa - Museu del Barroc en el primer concert del festival Sons del Camí. La sonoritat de l'espai, envoltant i canviant, acollia les cançons de l'últim disc de Puput en una actuació titulada Stabat Mater; un espectacle musical de pop-rock atmosfèric que passava del brusc a l'oníric en cada acord.

Puput / Arxiu Particular

El públic, molt heterogeni, gaudia de la vetllada amb una copa de vi o una cervesa a la mà. "Hola" els va dir Jordi Portabella, el vocalista i guitarrista del grup, després de tocar la primera cançó. Les cadires eren plenes, però la gent s'havia quedat al fons del claustre. "Va penya, acosteu-vos que el forat és inhòspit", els va dir Portabella. Puput, acompanyats d'un joc de llums i de fum que oscil·lava entre el vermell i el blanc, va aconseguir així omplir "l'inhòspit forat" amb un públic a peu dret.

Lluís Coll (teclat), Juanjo Muñoz (bateria), Marc Torregrossa (baix) i Jordi Portabella (guitarra) van moure's entre el sacre i el profà en el concert del Claustre del Museu de Manresa. Un espai ignasià embolcallat de música contemporània. Queda només per dir que els ocells, espectadors, en sobrevolaven el pati interior.