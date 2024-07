Quan Planes va trobar Chesterton

Del primer a l'últim. A la vesprada d'ahir a la Plaça de Serarols de Manresa es va recordar al periodista Josep Maria Planes (1907-1936) en el que fou el segon homenatge a l'articulista, que aquest any commemora el centenari de la publicació del seu primer article firmat. Vint-i-cinc fragments d'articles, cròniques i notes periodístiques publicats entre 1924 i 1936 es van llegir en públic. Un recorregut que arrencava amb la lectura del seu primer article firmat (el 19 de juliol de 1924) i que acabava amb l'últim publicat, just dotze anys més tard, poc abans de la seva mort, assassinat per la FAI.

Vint-i-cinc voluntaris, entre els quals el periodista Eduard Font, la directora teatral Fina Tapias o l'escriptor Llorenç Capdevila, van retornar la veu al jove periodista manresà, que fou callat amb set trets a la boca, amb un repàs de la seva obra que va recollir des d'aquell debut a El Pla de Bages fins a articles publicats a Mirador, La Rambla o fins i tot a la prestigiosa La Publicitat. Textos periodístics que descrivien la Barcelona del primer terç del segle XX i que parlaven dels seus ambients, cafès i personatges. Així, el prestigiós catalanista Àngel Guimerà, hi apareix "venerat i estimat a trot arreu" en el seu primer article (Guimerà, figura popular, El Pla de Bages, 1924), just l'endemà de la mort del dramaturg; el "senyor" Samitier, futbolista, és preguntat per la cultura i tot allò que no és l'esport en una distesa conversa publicada a Mirador (Una conversa amb el senyor Samitier, Mirador, 1929); Chesterton, el prestigiós escriptor anglès, és casualment reconegut per un llibreter i entrevistat per Planes d'imprevist al Majestic Hotel d'Anglaterra (Chesterton, transeünt anònim de Barcelona, El Pla de Bages, 1926) i Cañardo, el ciclista, apareix com a "l'heroi de la jornada" a la crònica esportiva de la Volta Ciclista a Catalunya de 1936 (La resurrecció de Cañardo, La Publicitat, 1936).

Homenatge "Llegim Planes". Lectura del primer article publicat pel periodista / Jordi Biel

Tanmateix, Planes va escriure sobretot de Barcelona i l'any 1931 es publicà un recopilatori de textos sobre la capital catalana. S'edità amb el títol de Nits de Barcelona i ahir alguns d'aquests escrits es van poder sentir (amb veus contemporànies) a la Plaça de Serarols. En aquests, el jove noctàmbul reputat dibuixava un retrat acurat de la ciutat i parlava del Cafè Catalan, el Grill del Ritz o fins i tot de la cocteleria (que ell descriu com a cabaret) Excèlsior de Barcelona. Potser un dels articles més destacats és una opinió que duu per títol 14 d’abril. Dietari d’un ciutadà, publicat a Mirador dos dies després de la proclamació de la república catalana (1931): "Cada ciutadà guardarà en el fons del seu pensament el record inesborrable d’aquesta diada. L’autor d’aquestes ratlles, un de tants ciutadans, es limita a escriure el seu dietari d’aquest 14 d’abril, marcat en la Història amb lletres d’or que brillaran eternament sota el cel blau de Catalunya", va escriure Planes.

Un periodista que, tot i viure a Barcelona, no s'oblidà mai de les seves arrels. L'homenatge "Llegim Planes" va voler també incloure dues visions de Manresa, la primera, publicada a Ciutat l'any 1926 i la segona, a Mirador, el 1932. Una visió de Manresa, títol d'ambdós articles, on es fa un retrat de la ciutat i dels seus habitants que emana una "eufòria comarcal" de la qual, diu, els manresans per "una mena de pudor", estan "privats" de lliurar-s'hi.

L'acte acabava amb la lectura del darrer article de Planes Nit de vetlla (La Publicitat, 1936) on proclama enemics i traïdors a tot aquell qui anava en contra de la República. Un text amarg i amenaçant on es proclamava irreprimible, tret característic que li costaria la vida el 24 d'agost d'aquell mateix any, tan sols 35 dies després de la seva última publicació.