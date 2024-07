Quim Moya indaga sobre l'amor al Festival Grec

Si s'han preguntat alguna vegada què és l'amor tenen divendres i dissabte l'oportunitat de proclamar la resposta als quatre vents i d'escoltar les definicions que expressin els altres espectadors en les dues funcions de Love for free que programa el Festival Grec de Barcelona a la plaça Margarida Xirgu. "Juguem amb les emocions i això sempre t'obliga a estar pendent de les reaccions de la gent", explica l'artista avinyonenc Quim Moya. Les dues funcions tindran lloc a les 21.30 h dels dies 12 i 13 de juliol a l'espai comprès entre el Teatre Lliure, l'Institut del Teatre i el Mercat de les Flors, a la capital catalana, amb entrada gratuïta. Pot ser que s'acabin abraçant a un desconegut o una desconeguda o bé que sentin la necessitat de marxar abans d'hora. Tot és possible.

L'espectacle s'inclou en la trilogia escènica 'Acts of liberation. Rituals artístics contemporanis' que va començar amb Money for free i que havia de continuar amb Fear, però "se'ns ha anat fent gran i segurament l'estrenarem l'any vinent al festival Cratère surfaces, a Alès (França), mentrestant Love for free ha anat fent el seu camí i des del setembre de l'any passat, amb el primer passi a Cabrianes, l'estem provant de cara a l'estrena oficial de Fira Tàrrega (5-8 de setembre)". El prestigiós festival de teatre de carrer de la capital de l'Urgell és coproductor del projecte juntament amb el centre avinyonenc Cal Gras, Le Cratère - Scène Nationale d’Ales, L’Usine - Centre national des arts de la rue et de l’espace public, Festival Escena Poblenou, l'Ajuntament de Sant Hipòlit i l'Ajuntament d’Argentona.

"A Money for free treballem la relació que tenim amb els diners des d'un punt de vista social i a Fear tractem les pors, després d'haver parlat amb psicòlegs, antropòlegs i altres especialistes, i ho fem des del teatre i des del dibuix", explica Moya, reconegut artista visual que a Love for free ocupa una part de l'escenari, amb públic a tres bandes, al centre del qual se situen Sergi Estebanell i Rosita Luz Calvi.

El públic té un paper destacat en l'espectacle / FOTOGRAFIA PROMOCIONAL

El muntatge que passarà pel Grec "és l'espectacle més de carrer dels tres", assegura Moya, "jo pinto damunt d'una taula i una càmera zenital ho projecta". A Love for free "plantegem què és l'amor per a les persones" i "juguem a provocar perquè volem que el públic s'expressi, des de la mirada, el contacte, l'abraçada". Malgrat que tothom s'asseurà tranquil·lament en cadires, la proposta reclama la participació dels espectadors des del primer minut: "proposem un petit viatge d'emocions". Tot i que, avisa Moya, sense ànim de violentar ningú.

"Podem demanar al públic qui ha fet l'amor avui o qui s'atreveix a fer un petó", avança Moya. "Són petites provocacions que van en un sentit o un altre a mesura que vas veient la reacció de la gent", afegeix: "vas donant opcions per fer que el públic se senti còmode i s'atreveixi". Les respostes, però, són incontrolables i "ens diuen molt de quin tipus de societat som, molt individualitzada". L'espectacle "planteja que tenim pors" i beu de la famosa performance que va realitzar l'artista sèrbia Marina Abramovic, el 2010 al MoMA de Nova York. Durant 736 hores i 30 minuts, es va asseure, immòbil, davant d'una taula a l'altre costat de la qual hi anaven passant espectadors que també la miraven a ella generant rialles, silencis, somriures, plors o, simplement, indiferència.

"Xerrant amb un antropòleg va sortir el concepte de 'rituals contemporanis'", indica Moya: "va explicar que la societat actual té necessitat de tenir nous rituals perquè se'n van descartant d'altres, i crear nous punts de trobada comunitaris". Love for free és una peça d'un trencaclosques que inclou els altres espectacles esmentats, el museu de les pors i els laboratoris que la companyia realitza des de fa temps en festivals i altres àgores de creació escènica.

"Hi ha gent que veus que s'embala i agafa un punt d'eufòria i d'altres que se'n van ... és una reacció, està bé que això passi", conclou Quim Moya. En un principi, el seu paper és el de "contemplador". Però a Love for free, no se sap mai què pot passar perquè l'amor és imprevisible.

El pas pel Grec és un punt àlgid del camí que porta a l’estrena de Fira Tàrrega, on el muntatge es representarà el dijous 5, a les 23.30 h, i el divendres 6, a les 22.30 h, a la plaça dels Àlbers i amb entrada lliure i gratuïta. En l’edició del 2018, el col·lectiu ja va escenificar Money for free, i l’acte 3, Fear, arribarà probablement el 2025.