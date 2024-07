La segona sessió del Festival de Música Clàssica de Sant Benet ofereix tres duets instrumentals

El segon concert d'aquesta trentena edició del Festival Internacional de Música Clàssica de Sant Fruitós de Bages, que se celebra als jardins del Monestir de Sant Benet, va constar de tres petits concerts, interpretats per un duet de músics diferent cadascun. Aquest concert, batejat com la Gala Instrumental, és l'únic dels quatre que no va tenir veus, només instruments.

Després de la introducció del divulgador musical Joan Vives, va començar el concert amb el repertori de piano a quatre mans ofert pels músics francesos Mark Solé-Lerís i Frédéric Chauvel, que van interpretar la popular Obertura d'«Il Barbiere di Siviglia», de Rossini, i la Fantasia en fa menor, Op 103 de Schubert. Posteriorment, van actuar el violinista bielorrús Michel Gershwin i la pianista ucraïnesa Anna Tyshayeva, que van interpretar Allegretto moderato, Allegro, Recitativo-Fantasia i Allegretto poco mosso, de la Sonata per a violí i piano en La Major, del belga César Franck. Finalment, el pianista búlgar Georgi Mundrov va posar a prova el ritme dels espectadors abans d'interpretar Preludi i Tango de «España», Op. 165, del català Isaac Albéniz. Juntament amb el clarinetista rus Roman Kuperschmidt van deleitar el públic amb un repertori de tango, amb les peces Oblivion, La muerte del ángel i Libertango, de l'argentí Astor Piazzolla, i van finalitzar amb Immer kleiner, d'Adolf Schreiner. Mundrov i Kuperschmidt van tornar a pujar a l'escenari per interpretar un bis final.

La setmana que ve serà el torn de la gala “Duos romàntics per a dos veus i piano”, que serà interpretada per la mezzosoprano santfruitosenca Mireia Pintó, la soprano Núria Rial i el pianista rus Vladislav Bronevetzky. Tancarà el festival d'enguany l’Orquestra del Gran Teatre del Liceu amb el “Rèquiem de Mozart”.