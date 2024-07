El Tempus Trio agraeix a Moià la residència que els ha fet créixer

Arribats de Nova York després de debutar aquest dimecres al Carnegie Hall de Nova York, els tres integrants del Tempus Trio protagonitzaran dissabte el concert inaugural del Festival Internacional Francesc Viñas de Moià. El grup resident de Joventuts Musicals de Moià, l’entitat organitzadora del certamen, oferirà un repertori amb peces de Xostakóvitx, Oliu i Ravel a l’Auditori Sant Josep (20 h, 20 euros) on es constatarà l’ascens imparable de la proposta que presenten Maria Tió (violí), Ferran Bardolet (violoncel) i Ricard Rovirosa (piano).

«La residència ha estat fantàstica», afirma Bardolet sobre l’experiència de tres temporades que es va posar en marxa el 2022 i que encara ha de deparar un altre concert a la capital del Moianès a principis de l’any vinent. «Com a intèrprets, ja teníem una trajectòria al darrera, però la residència ens ha permès enfortir-nos com a grup», afegeix el violoncel·lista d’un trio que només té cinc anys de vida i ja ha assolit premis i reconeixements tan a casa com en el panorama internacional. No en va, aquest mes han fet una gira per Montreal (Canadà).

«Saber que cada any tens assegurats tota una sèrie de concerts et permet centrar-te a preparar repertori i afrontar nous reptes», indica Bardolet. Una tranquil·litat necessària «per a qualsevol grup de cambra» que ha fet madurar la formació catalana.

A Moià, el Tempus interpretarà el Trio núm. 1 de Xostakóvitx, Un simple aleteig, de Miquel Oliu, un compositor barceloní de 51 anys, i el Trio en la menor de Ravel, peça central del programa. Amb aquest repertori es posarà a caminar un dels festivals més veterans del país i un merescut homenatge anual al tenor Francesc Viñas (Moià, 1863-Barcelona, 1933), qui va ser un gran cantant del repertori wagnerià. «El nostre pressupost va destinat a pagar els músics», explica Nona Arola, directora artística del cicle i presidenta de Joventuts Musicals de Moià. El Viñas costa 21.000 euros, si bé el total es completa amb els 31.000 euros del Campus que també començarà demà amb més de mig centenar de participants.

El Festival Viñas ofereix en la 41a edició des de la música clàssica fins a l’òpera i el folk, i estrena un nou gènere, la dansa, amb el Don Quixotte que interpretarà el Jove Ballet de Catalunya. En el cap de setmana inaugural, a més a més del Tempus Trio també es podrà gaudir amb el concert Albert Guinovart & Friends, el diumenge a les 20 h a Les Faixes (20 h, 20 euros). El reconegut compositor i pianista tocarà El carnaval dels animals de collita pròpia, acompanyat de professors del Campus.

En el calendari del Viñas d’enguany destaca també l’actuació que durà a terme Lluís Calvet, sabadellenc amb vincles al moianès que va ser el millor català del concurs de cant que organitza el Liceu i porta el nom del tenor de Moià. Els solistes de l’AIMS de Solsona, l’Ethno Catalònia, els concerts dels estudiants del Campus i l’òpera Il trovatore, de Verdi, completen el cartell del festival.