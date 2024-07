Tres maneres de reinventar l'òpera

La Metropolitan Opera de Nova York ha aconseguit fer baixar la mitjana d’edat del seu públic programant òperes contemporànies i compositors vius. Això els ha permès també millorar les xifres d’assistència. El mateix intenta el Liceu de Barcelona amb el programa per a joves Under 35 i, des de fa tres anys, amb el cicle Òh!Pera amb peces de 30 minuts de nova creació.

Aquest cap de setmana s’estan representant les tres microòperes d’aquesta edició. La primera és Contradir la nit, composta per la igualadina Montserrat Lladó Gambín, formada entre Londres i l’ESMUC i tocada per l’electroacústica. L'anoienca ha creat una peça per a contratenor, soprano, oboè, violoncel, percussió i electrònica.

El llibret està escrit pel poeta i traductor Martí Sales i és un retrat de la nit a la Rambla de Barcelona i, a la vegada, la història d’amor entre dos nois. Hi ha “una ombra més llarga que l’ànima de la gran ciutat” i “l’ungla d’un llamp” que “esquinça el cel i trona eixordador” que ja apareixen al seu poema llarg en octosíl·labs La Cremallera (Males Herbes, 2016).

Una història delicada amb moviment, dansa, música, poesia dita i interpretació. Segons Lladó, la seva proposta evoca la “sonoritat aqüífera del subsol de Barcelona”. Per Sales, és un “tràveling desbocat” que reivindica Joan Vinyoli.

Lírica de prop

Les tres òperes s’han representat en la proximitat, repartides en tres espais del Liceu: la sala dedicada a l’escenògraf manresà Mestres Cabanes, el box de l’escenari principal i el foyer. En el disseny de llums, de vestuari i l’escenografia hi ha participat alumnat procedent de les principals escoles d’arts i de disseny de Barcelona, en un projecte coordinat per un dels fundadors de la Fura dels Baus, Àlex Ollé.

A Azul como una naranja s’hi explica amb metàfores la història del cosmonauta soviètic Sergei Krikalev, que va acabar passant més del doble del temps previst a l’espai i es va convertir en l’últim habitant d’un país que havia desaparegut. La música va a càrrec d’un instrument de cada família de l’orquestra: piano/teclat, violí, trompa i clarinet i és obra de Guillem Palomar.

La IA es fa personatge

A Eliza hi ha un diàleg amb una intel·ligència artificial, en un text espès escrit per Pau Miró i que canta una soprano i un tenor, acompanyats per un quartet de corda. Hi destaquen les petites filigranes de Ferran Cruixent, que transforma la partitura en un bucle que comença mentre la gent s’asseu i que va es va reiniciant.

Òpera contemporània multiplicada per tres, a la recerca d’un espai propi i del seu públic. Avui i diumenge continuen les representacions al Liceu de Barcelona. Les entrades estan exhaurides.