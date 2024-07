VÍDEO | Així ha estat l'actuació de Shakira en la final de la Copa Amèrica

Shakira ha tornat a sorprendre a milers de persones amb la seva actuació en la mitja part de la final de la Copa Amèrica 2024, que s'ha disputat entre les seleccions de Colòmbia i l'Argentina. La cantant ha estat l'encarregada d'amenitzar l'espera en el Hard Rock Stadium de Miami (Florida, els EUA), el mateix estadi on la colombiana ja va oferir el seu xou, al costat de Jennifer López, en la Super Bowl de 2020.

La de Barranquilla compta amb una gran experiència en esdeveniments esportius d'aquest calibre. De fet, l'artista ha actuat en grans competicions com els Mundials d'Alemanya 2006, Sud-àfrica 2010 -en el qual va guanyar Espanya- i el Brasil 2014, a més de la Super Bowl 2020 i la final de la Copa Davis de 2019. Aquesta ha estat la primera vegada que la colombiana ha actuat en una final de la Copa Amèrica, encara que també es tracta de la primera edició en la qual s'ofereix un concert en la mitja part de la competició, fet que no ha estat exempt de polèmica.

Èxit rere èxit

La cantant va començar l'espectacle amb el seu ja mític "Hola, Miami!", per a donar pas al mític tema 'Hips Don't Lie', que van deslligar l'emoció dels presents. Vestida amb un top i una minifaldilla plens de cristalls, la colombiana va continuar el seu 'xou' amb les cançons 'Te Felicito' i 'TQG', acompanyada del seu cos de ball.

La cantant, que no va dubtar a expressar l'amor pel seu país amb les paraules "T'estimo, Colòmbia", va triar 'Punteria' i 'Las mujeres ya no lloran', dues dels seus últims temes, per a posar punt i final a la seva actuació, aconseguint una gran ovació dels presents per a l'artista.

Actuació polèmica

L'espectacle musical va ser una cosa atípica per a una final de la Copa Amèrica, la qual cosa va fer que la mitja part no durés 15 minuts, que és l'habitual, sinó un total de 25. Això no es va deure al propi xou, que va durar sis minuts, sinó al muntatge i desmuntatge de l'actuació, que va comptar amb un gran escenari que s'havia de retirar.

Després d'aquest esdeveniment, Shakira ja es prepara per a iniciar la seva pròxima gira per Amèrica del Nord, 'Las mujeres ya no lloran World Tour', que començarà al novembre i que, de moment, recorrerà diverses ciutats dels Estats Units i el Canadà.