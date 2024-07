Els Vespres a l’Era tornen amb força al pati del Mas Sant Joan

El públic va respondre i el primer cap de setmana d’una nova edició dels Vespres a l’Era de Sant Joan de Vilatorrada, davant de l’Escola de Música, va ser un èxit esclatant que es pot repetir en el segon, els dies 18 i 19 d’aquest mes de juliol. La combinació de concerts de música i activitats i parades va congregar molts santjoanencs en una proposta que organitza el grup Vilatorrats, una entitat de joves que promou la cultura a la ciutat.

Els tatuatges de Prostyle Tattoo van tenir un èxit considerable | XIKU & TIETA / REDACCIÓ

La prima Vera, el duet creat per la cantant Mar Martínez i el guitarrista Txevi Clemente, va obrir el foc divendres amb el seu pop amb consciència feminista i una banda que els acompanya des que van deixar el format original. La vetllada va continuar després amb una sessió de Jos Music, el nom artístic de Jos Racero. I durant la jornada, van triomfar els tatuatges de Prostyle Tattoo.

La nit del dissabte també va deparar un programa doble amb La Quinta i Miguel de Lola. Els primers són un grup de joves solsonins que mantenen el gust per les versions de grups catalans, tant dels que ara estan en primera línia com de formacions més veteranes. Per la seva, Miguel de Lola va exhibir un repertori que transita entre el flamenc, el funk i el rock. Les dues propostes de la vetllada van combinar molt bé i també van ser un reclam per captar l’interès dels espectadors.

Els Vespres a l’Era continuaran divendres amb Rosso Candela (22 h) i Rec Play Music (23.30 h) i dissabte amb Kevin Deké (22 h) i Antonio Maya (23.30 h). Els assistents, a més, tenen servei de bar, amb entrepans a la planxa i creppes, i paradetes d’artesania i proximitat el divendres.