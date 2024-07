Mor el compositor de sardanes Joan Lázaro, als 79 anys d'edat

Joan Làzaro i Costa, compositor de sardanes de reconegut prestigi i que va ser dansaire als grups Flors de Maig i Dintre el Bosc, ha mort avui a l'edat de 79 anys, a causa d'unes complicacions derivades del cor i els pulmons agreujades en els darrers dies. Làzaro va ser una figura molt activa del món sardanista de la Catalunya central.

Làzaro va estudiar piano i violí al Conservatori Municipal de Música de Manresa i, posteriorment, va fer estudis d'harmonia, contrapunt i fuga amb Josep Puig. Tenia només quinze anys quan es va iniciar com a dansaire a la colla Flors de Maig i, més tard, a Dintre el Bosc, en la qual va ballar durant dotze temporades.

La trajectòria de Joan Làzaro va estar marcada per la seva capacitat com a compositor. El 1983 va estrenar la seva primera sardana, Moixament, punt de partida d'una prolífica activitat que va arribar al centenar de composicions. Entre elles, la suite per a cobla i percussió Perfils, composta el 1996.

En la seva discografia destaquen els àlbums Sardanes per a vosaltres i Il·lusions, amb la Cobla Principal de la Bisbal, i Sardanes de Joan Làzaro. Caliu d'amistat i Reflexes. Les sardanes de Joan Làzaro, amb la Cobla Jovenívola de Sabadell.