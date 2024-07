En defensa de la 'bruixa' bagenca Caterina Freixa

El 8 de novembre de 1619, la bagenca Caterina Freixa va ser detinguda acusada de bruixeria. Aquesta dona, jove i de classe benestant, vivia a la parròquia de Santa Maria d’Horta, en aquell moment al terme municipal d’Artés (actualment a Avinyó). S’havia casat amb un petit propietari rural quan va ser acusada de bruixeria, inicialment per una veïna, que la culpava d’haver extirpat part del fetge d’un infant mitjançant arts diabòliques, sense deixar cicatriu.

Però catorze dels juristes més prestigiosos de la Catalunya Moderna, entre els quals Pere Antoni Jofreu, Jaume Càncer i Pere Fontanella, van escriure una al·legació jurídica en defensa de Caterina Freixa. Un document "insòlit" que ha estat localitzat a l'Arxiu i Biblioteca Episcopal de Vic per Josep Capdeferro, professor d'Història del Dret de la UPF, com ha fet públic avui la universitat en un comunicat. I un escrit que es complementa amb un altre document "de caràcter obscurantista" ja conegut però "no analitzat fins ara" i escrit per Felip Vinyes, advocat i fiscal acusador de Caterina Freixa, i que representa "la rèplica inculpatòria a l'al·legació anterior". Vinyes centra la seva acusació en el testimoni de catorze dones, presumptament bruixes confesses: "Totes elles havien testificat i inculpat l'acusada en cadena, segurament amb declaracions obtingudes sota tortura", amb l'objectiu que el procés contra Caterina Freixa es completés i conduís a una condemna de mort. En casos com aquest, el catàleg de delictes es podia ampliar "amb acusacions com ara provocar calamarsades que devastaven camps o mataven animals, renegar de la fe, fer adoració i un pacte amb el dimoni, heretgia, etc".

Portada de l'al·legació feta pels catorze advocats / UPF

A favor i en contra: dues al·legacions judicials

El document signat pels 14 juristes el va trobar Capdeferro mentre analitzava a l’Arxiu i Biblioteca Episcopal de Vic una col·lecció amb més de 180 volums d’impresos jurídics entre els segles XVI i XIX, sense catalogar, quan va ensopegar amb un document insòlit, titulat "Iuris responsum pro Catherina Frexer et de Prat, termini Artes, parochiae Sanctae Mariae de Horta, dioecesis Vicensis, uxore Iacobi Frexer". “Mai no havia pensat que enmig d’impresos jurídics com aquests, que se solien presentar a tribunals de primer ordre, un dia hi trobaria un document sobre bruixeria”, explica l'investigador. L'alegació a favor de la dona bagenca, com apunta Capdeferro és “tècnica, ben fonamentada jurídicament, irritada i alhora irònica contra els supersticiosos”. En canvi, la signada per l'advocat i fiscal Vinyes, titulada “Iuris responsum pro Procuratore Fiscali Baroniarum Mensae Episcopalis Vicen, contra Catherinam Frexa delatam de crimine lamiatus, seu strigiatus" és, subratlla l'investigador, "tècnicament molt més pobra, obscurantista, a estones sembla un ‘tractat de demonologia’ i porta un dictamen incorporat, on un doctor en medicina conegut a l’època (Joan Francesc Rossell) afirma que es podia seccionar part de l’òrgan d’una persona i que seguís vivint unes hores o dies”.

Els dos documents demostren que la percepció i "l'ambient intel·lectual a Catalunya anava canviant però no de manera unànime". Als voltants de l’any 1620 es va produir un debat entre partidaris i detractors de les acusacions entorn dels suposats crims de bruixeria, com ha pogut demostrar en el marc de la seva recerca Capdeferro, un fet que suposa “l’inici del final” de la cacera de bruixes al nostre país. I, probablement, el cas de Caterina Freixa (de la qual únicament se sap que el 1622 va ser trasllada a Barcelona) hi va tenir molt a veure.

Com s'explica en la recerca, l’època de l'acusació de Freixa, als voltants de la segona dècada del segle XVII, era freqüent que en grans debats jurídics o polítics, l’advocat que portava directament un cas busqués el suport de companys per fer més pressió sobre el jutge o l’opinió pública i aquest devia ser el cas dels catorze juristes que van defensar Caterina Freixa, vinculats a la Generalitat i possiblement influïts per la Companyia de Jesús.

Llistat dels 14 advocats catalans / UPF

En contra de la cacera de bruixes

El 10 de gener de 1619 el jesuïta Pere Gil havia lliurat un document al virrei duc d’Alburquerque en contra de la cacera de bruixes. La detenció de Caterina Freixa el 8 de novembre del mateix any i el risc que fos condemnada després d’un procés carregat d’arbitrarietats i confessions sota tortura d’altres acusades de bruixeria va fer que l’advocat Jofreu i companyia fessin un pas endavant i diguessin: “Prou! Hem de contribuir a aturar aquesta barbàrie que des de fa massa temps està fonamentant gent supersticiosa i s’executa en tribunals menors, sense garanties judicials!”, remarca Josep Capdeferro.

Per a l’investigador de la UPF, el debat que hi va haver entre 1619 i 1622 devia ser com el que actualment anomenem “guerres culturals”: “O veies claríssimament una cosa, o l’altra”. Com a exemple d’aquestes posicions confrontades, a principis del 1620 a Catalunya hi va haver quatre bisbes declaradament contraris a les persecucions de bruixes i dos manifestament favorables, entre ells el de Vic, dins de la diòcesi en què estava detinguda Caterina Freixa. De moment Josep Capdeferro no ha pogut trobar cap document explicatiu de com va acabar aquest cas tot i que continua la recerca.

L'autor de la troballa, Josep Capdeferro / UPF

La recerca

Aquesta recerca s’emmarca en un projecte d’I+D+i finançat pel Ministerio de Ciencia e Innovación i la Agencia Estatal de Investigación, del qual Josep Capdeferro és investigador principal, titulat Conflictos singulares para juzgar, arbitrar i concordar (siglos XII-XX)

Recentment, i amb pocs dies de diferència, Capdeferro ha participat en dos fòrums diferents: d’una banda en el congrés internacional “Els orígens de la cacera de bruixes a Europa”, organitzat per la Universitat de Barcelona, on va pronunciar “’Patronos lamiarum’: 14 advocats de primer rang en defensa de Caterina Freixa, d’Artés (1619)”, i de l’altra, en el 5è Congrés Hispano-Lusità d’Historiadors del Dret, a la Universitat de Salamanca, on va impartir la ponència “De las sentencias a la literatura jurídica: un ‘work in progress’ en la Cataluña moderna”.