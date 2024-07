Joana Serrat expressa “ràbia i incomoditat” al seu sisè treball ‘Big wave’

La cantautora Joana Serrat ha tornat amb nou disc: ‘Big wave’ (Great Canyon Records), el sisè de la seva carrera. Serrat confessa, en una entrevista amb l’ACN, que no tenia ganes de fer un àlbum “que tingués una escolta fàcil ni fos agradable d’entrada”. El seu objectiu era “comunicar la incomoditat i treure la ràbia que sentia” en el moment en què va gravar-lo el 2022. Una incomoditat i una ràbia que es tradueixen amb “les distorsions” que acompanyen els temes i que no eren comunes en la seva trajectòria. “Vaig anar a l’estudi amb la idea que havia de treure el soroll que tenia al cap i sentia al pit i havia de ser un disc que hi hagués ràbia, que tingués molt pes”. L'àlbum beu del rock, el folk i el slowcore, que és un subgènere del rock.

Més enllà de la novetat de les distorsions en la seva sonoritat, ‘Big wave’ manté el segell de la cantant vigatana. Ella mateix diu en aquest sentit que no va explorar crear unes melodies que no li fossin pròpies. “Tenia ganes de continuar amb la meva empremta i quan vam arribar a l’estudi vam deconstruir les cançons, i vam començar a pensar-les només amb la melodia de la veu i a partir d’aquí les vam construir, i les vam vestir”.

Serrat recorda que venia dels discos ‘Dripping springs’ (2017) i ‘Hardcore from de heart’ (2021) que són el mateix àlbum, diu, en què parlava d’una situació personal. El nou treball, assegura, no té res a veure, és “un nou capítol i no només temàtic, sinó que a nivell artístic volia canviar i posar distància”.

Serrat explica que té una “pressió pròpia” de fer discos que a ella la representin i la facin sentir orgullosa. “Aquesta és la pressió que sento més. Soc una persona que malauradament no tinc un recolzament econòmic per anar cada dos per tres a l’estudi. M’encantaria poder passar pels estudis sis vegades l’any, però no puc”.

Per això, es mostra contenta i orgullosa perquè ha fet el que ha volgut a ‘Big wave’. “No miro mai la tendència o quines són les onades i cap a on van. Faig el meu camí i aquesta vegada estic molt contenta, és un disc com jo volia que fos”. Creu que ofereix una proposta amb una estètica musical que no veu al seu voltant.

El disc el va gravar fa dos anys i reconeix la foscor d’algunes de les lletres de l’àlbum. “Això és una virtut que tinc, en el moment en què em submergeixo no penso en el món exterior, no em jutjo a veure què dic ni què deixo de dir ni de quina manera ho faig. Tinc molta llibertat”. Afirma que vist amb perspectiva s’adona que són “unes lletres molt fosques”, però en aquell moment, expressa, no era conscient que estigués en una etapa tan fosca o que estigués passant un moment complicat de la seva vida. “Me’n vaig adonar que hi havia una desconnexió molt gran amb mi mateixa”. Assegura que va ser a l’estudi que tot va esclatar i va prendre consciència que “no era feliç i que hi havia coses que no estaven bé”.

“Un sistema nou”

Serrat explica que una de les temàtiques del disc aposta per “un sistema nou”, en contra d’un de vell “que ja no funciona i s’ha d’enderrocar”. Per això, apunta, hi ha un xoc entre allò vell i allò nou. La cantant afegeix que el sistema capitalista i patriarcal “no és just”. Reconeix, però, que a la vegada està criticant un sistema que l’ha “modelat”. Posa l’exemple de la cançó ‘Tight to you’, que indica que necessita desmarcar-se per salut mental i emocional d’aquest sistema, però a la vegada és conscient que li ha donat “uns fonaments”.

Preguntada per la seva visió de les xarxes socials, assegura que té la sort que dona per fet que no és una artista majoritària i té clar que no tindrà milions de seguidors a Instagram. “Jo no hi combrego, i ja no hi entro. És una cosa que he tingut clara des de l’inici i és intentar ser coherent amb el que crec i el que soc. Les xarxes socials em serveixen molt pel que necessito que és anunciar novetats discogràfiques i col·laboracions i concerts, però no visc a través de les xarxes i no em dec a les xarxes”. Considera que això no li anirà bé en un moment de primacia de les xarxes, però assegura que ha de ser coherent amb què li funciona i de la manera com és ella.

Producció

‘Big wave’ es va gravar a l'estudi The Echo Lab, a Texas, un territori familiar per Joana Serrat, allí va gravar els seus dos àlbums anteriors, però ara amb el nou productor i mesclador Matt Pence. També es van unir al projecte el coproductor i col·laborador Joey McClellan, McKenzie Smith i diversos dels amics de Joana Serrat que formen part de les bandes Midlake i Mercury Rev.

'Big wave' es va gravar el 2022, però va trobar-se amb moltes dificultats i "problemes constants". Va gravar ‘Big wave’ a l’abril del 2022 i fins el gener del 2023 no va poder tornar anar a Texas a fer les mescles. Després, el disc havia de sortir però per unes qüestions amb la discogràfica anglesa es va posposar fins que al final van cancel·lar-ne la sortida. “Ha estat obstacle rere obstacle”.

Gira

Joana Serrat presentarà el disc al Parc Cors de Celrà el 18 de juliol; als Jardins de Despujol a Les Masies de Voltregà, el 19 de juliol; a la Plaça de Sant Roc de Sabadell el 6 de setembre; a la Plaça Major de Vic el 20 de setembre, a Madrid el 25 de setembre; a l’Arclam Club de Barcelona, l’11 d’octubre; al Café Teatro do Pazo da Cultura de Naron, a Galícia, el 15 de novembre i a l’Espai Orfeó de Lleida, el 23 de novembre.