Memòries del front: «D’ençà que estic en aquesta Brigada soc molt més separatista que abans»

Eren joves i republicans que vivien pel muntanyisme; uns pioners dels esports de muntanya i del contacte amb la natura; eren uns joves profundament catalanistes. Josep Compte i Teixidó, nascut a la Colònia del Pagès (Sant Joan de les Abadesses), el 2 de febrer del 1915 era un d’aquests joves. Establert a Manresa de petit, era de la lleva de 1936 i li tocava incorporar-se a l’exèrcit, però va optar juntament amb altres joves manresans i d’arreu de Catalunya per marxar voluntari al front sota la bandera del Regiment Pirinenc núm. 1 de Catalunya i de la seva Companyia d’Esquí. Aquesta va ser la primera força militar d’estricta obediència catalana creada des del 1714.

La Companyia d’Esquí del Regiment Pirinenc n.1 de Catalunya fent pràctiques de tir a La Molina / memoria.cat

Les memòries de Josep Compte, que avui publica memoria.cat (memoria.cat/josep-compte/), escrites com a soldat republicà durant dos anys i mig, tenen un «interès especial» perquè aporten informació sobre la història d’aquesta insòlita i poc divulgada unitat militar republicana. La catalanitat del Regiment amb força elements sorgits d’Estat Català i altres organitzacions clarament separatistes, no va ser ben vista ni pels anarquistes ni pel govern de la República que va aprofitar les derivades dels Fets de Maig de 1937 per a liquidar-la.

Primera pàgina del manuscrit / memoria.cat

A banda de les memòries, també es publiquen una desena de cartes que Josep Compte va enviar des del front d’Aragó i del Segre al secretari del Centre Excursionista de la Comarca del Bages, Lluís Serrat, que es guarden al fons documental de l’arxiu de l’entitat manresana. En aquestes cartes, Compte explica les seves circumstàncies personals i s’hi poden resseguir, també, les vicissituds dels soldats de muntanya. Quan escriu les cartes, el Regiment Pirinenc núm. 1 ja ha estat dissolt, i també la seva companyia d’esquí, i els han incorporat a la 72 Brigada de l’Exèrcit Popular de la República. A Compte, aquesta barreja no li agradà gens i en una carta diu que «d’ençà que estic en aquesta Brigada sóc molt més separatista que abans». A diferència de les memòries, que són més reposades i detallistes, les cartes són uns textos vius, espontanis, escrits sobre la marxa dels esdeveniments per un jove excursionista de 23 anys. Josep Compte va morir a Terrassa el 26 d'octubre del 2007.

Compte, en una fotografia de galeria, feta a l’antic estudi Sardà del carrer Guimerà 15 de Manresa / Arxiu particular

Aquest nou web és obra de Salvador Redó i Martí, president de l'Associació Memòria i Història de Manresa, que signa un treball que, com explica, s'ha pogut fer gràcies al fill de Josep Compte, Joan Compte i Grané, «que ens ha fet a mans el material escrit i el gràfic» i al CECB per «la seva predisposició per poder accedir al seu arxiu».

Podeu accedir al nou web podeu clicar aquí