El ministre d'Agricultura espanyol veurà l’obra sobre el seu nebot Josep Maria Planes

La vida del periodista Josep Maria Planes (Manresa, 1907-Barcelona, 1936) puja avui a l’escenari amb el muntatge teatral escrit per Llorenç Capdevila i dirigit per Fina Tapias amb mitja dotzena d’intèrprets dels Carlins. L’obra tindrà lloc a les 19 h a l’auditori de la Plana de l’Om de Manresa, amb entrada gratuïta, i comptarà amb la presència del ministre d’Agricultura, Pesca i Alimentació del govern espanyol, Luis Planas Puchades, fill del germà petit del reporter que va morir assassinat per un escamot anarquista el 24 d’agost del 1936.

El ministre és fill de Lluís Planas Martí, que també va néixer al carrer de la Canal de la capital bagenca, i era el petit de set germans. De gran va exercir d’enginyer i, per motius laborals, el 1936 va deixar Manresa i se’n va anar a viure a València, on va iniciar una nova vida. El polític socialista, no obstant això, ha mantingut l’interès pel seu avantpassat i va compartir a les xarxes socials la satisfacció per la declaració de Josep Maria Planes com a manresà il·lustre, a més de mostrar-se atent a la realització d’actes centrats a reivindicar la figura del seu tiet.

Abans d’assistir a la representació escènica, Luis Planas serà rebut a l’Ajuntament per l’alcalde Marc Aloy i per una representació del govern municipal, de l’Associació Memòria i Història de Manresa i de la Demarcació Catalunya Central del Col·legi de Periodistes de Catalunya, entre altres. El titular d’Agricultura de l’executiu espanyol signarà al llibre d’Honor del consistori al Saló de Sessions, on hi ha la Galeria de Manresans Il·lustres en la qual figura Planes, en una pintura signada per Eduard de Pobes, des de l’any 2017. Així mateix, Planas farà una visita al carrer del Balç i a diversos espais de la ciutat vinculats al seu parent.

L’espectacle en format de lectura teatralitzada porta per títol Planes (del turisme literari al periodisme compromès) i proposa als espectadors seguir la trajectòria personal i professional del manresà, a qui encarnarà l’actor Marc Freixa. La lectura de fragments dels seus escrits -a càrrec de Pere Font, Jordi Segon, Àngels Torrens, Meritxell Costa i Maribel Montardit- i la primera persona del personatge s’aniran intercalant per donar a conèixer les vicissituds d’un jove que va destacar per la lucidesa i la sornegueria dels escrits que va publicar a la premsa de l’època.

«La representació té tres objectius», explica Capdevila: «d’una banda, comprovar si a través dels seus articles, i en els diferents registres en què va escriure, es pot fer una repassada a la trajectòria personal i professional de Planes; després, fer un retrat del període a través de les imatges projectades: la dictadura de Primo de Rivera, l’auge de l’esport popular, les reivindicacions anarquistes, l’ambient previ a la guerra, ...; i, el més important, mostrar a través dels textos que la seva obra periodística és la seva obra literària, ambdues són la mateixa cosa perquè Planes tenia ambició literària».

L’autor bagenc va tractar des dels esports i la cultura fins al periodisme d’investigació i el reportatge social passant per la crònica de la vida nocturna de Barcelona. La lectura de textos s’il·lustrarà amb imatges de llocs i personatges de l’època, i a l’escenari es recrearan tres espais, l’escriptori de Planes al centre; un saló petit a una banda, i dos tamborets a l’altra, on els actors, vestits de l’època, aniran donant veu als textos. De fons, sonarà el fil musical d’aquells anys, amb peces d’estils com el xarleston, el jazz i el mambo.

El muntatge és part dels actes de commemoració del centenari del primer article signat que va publicar Josep Maria Planes, el 19 de juliol del 1924 a El Pla de Bages.