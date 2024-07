Mor als 55 anys la llibretera Sònia Vilà de l'Espai 31 de Sagàs

La gironina Sònia Vilà, llibretera amb el seu marit Pau Urgell de l’Espai 31, a Sagàs, va morir dilluns a causa d'un càncer que se li va diagnosticar ara fa un any i mig. Tenia 55 anys i era mare de dos fills. El comiat serà "íntim i a casa". El matrimoni va arribar el passat setembre a la petita localitat berguedana per instal·lar a la rectoria vella de Sant Andreu la llibreria que havien regentat durant 12 anys a Cardedeu. Un canvi de vida que "feia temps que teníem al cap, però que va accelerar la malaltia de la Sònia. Volíem un lloc més tranquil per gaudir del temps tant com poguéssim". A més, i com explicava a aquest diari fa unes setmanes, «ens agrada la natura i la tranquil·litat del món rural, i tenint en compte que participem en fires del Berguedà, Osona, el Ripollès, la Cerdanya, l'Alt Urgell o el Solsonès, vam pensar que era una bona opció anar a viure a Sagàs i establir-hi la llibreria». Casats des del 1989 i junts "tota la vida", Pau Urgell remarca el "positivisme" de la seva dona que, subratlla, va "lluitar fins al final".

Espai 31, especialitzada en flora i fauna, plantes remeieres, horticultura, món pagès, eines del camp, arquitectura rural, cuina de proximitat, oficis antics i, entre altres, turisme sostenible, cultura popular, festes i tradicions, així com llibre infantil i llibres descatalogats, continuarà oberta, com subratlla Urgell. I continuarà fent fires, tal com havien fet sempre i com li va demanar la seva dona.

Espai 31 i la Sense Paraules de Berga van promoure el passat juny la primera edició de la Fira del Llibre 31 Paraules, una mostra literària per fomentar la lectura i acostar varietat de temàtiques i gèneres literaris al públic. A la presentació del certamen va poder assistir la Sònia Vilà que, el dia abans de la celebració de la fira, però, ja va haver de ser ingressada per la malaltia.