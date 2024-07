Els concerts de l'Humus Mediterrani mantindran la centralitat de Sant Domènec

Un total de sis concerts integraran la programació de la dotzena edició de l'Humus Mediterrani, la secció off de Fira Mediterrània de Manresa que complementa l'oferta oficial amb les propostes més properes a l'arrel tradicional, iniciativa de l'espai de música i cultura D'Arrel. Els grups que han estat triats per formar part de la programació de l'Humus són La Mus, Bufanúvols, Magari, Diode, Cor d'Arrels i Lar Folk. Enguany, la programació de l'Humus mantindrà la centralitat de la plaça Sant Domènec (la Plaça de la Fira) com a escenari dels tres concerts de divendres 11 d'octubre. Els altres tres concerts de la programació tindran lloc dissabte 12 d'octubre a l'Espai Òmnium.

Segons Ignasi Perramon, de l'entitat D'Arrel, al llarg d'aquests 12 anys hauran actuat a l’Humus més de 75 grups provinents majoritàriament de Catalunya, però amb presència també de les Illes Balears, del País Valencià, la Catalunya del Nord, Occitània i Itàlia. Després del seu pas per Manresa, molts dels grups participants han consolidat la seva posició professional. Algunes formacions posteriorment han participat a la secció oficial de la Fira, aconseguint, en alguns casos, projecció internacional. En aquest sentit, ha destacat també la participació de grups locals, sense perdre mai el nivell d'exigència de qualitat.

En el cas de la programació d'enguany, Perramon ha assegurat sentir-se "molt satisfets" per la qualitat dels grups seleccionats. "Ho recomanem vivament", ha dit, tot destacant les harmonitzacions i arranjaments "molt rics i interessants" de cada grup convidat. De la seva banda, el director artístic de Fira Mediterrània, Jordi Fosas, ha posat en valor les seccions Off de la fira juntament perquè ajuden a donar "un impuls" a grups amateurs que estan en el camí de la professionalització.

La iniciativa ha estat possible gràcies a la col·laboració que sempre hi ha hagut entre l’equip de Fira Mediterrània i el de D’arrel, grup programador i finançador parcial de l’Humus, dins de Favets i Tremendos S.L., i també a la bona disposició d’Òmnium Cultural Bages Moianès, que cedeix el seu local per fer-hi els concerts.

Per què Humus? L'humus és la capa de terra biològicament més viva i que alimenta les llavors d'on sorgeixen les arrels i les plantes. Aplicat a la música folk i d'arrel tradicional l'humus remet a les persones anònimes que han preservat o creat música i cançó tradicional, grups amateurs i escoles de música d'arrel tradicional dels Països Catalans.

ELS GRUPS

La Mus

Divendres 11 d'octubre · 21 h · Plaça Sant Domènec (Plaça de la Fira)

La Mus és el principi de moltes coses: una mirada, un paisatge, una dansa. La Mus és un duo novell de música i ball folk mediterrani format per Núria Camps i Irene Herbera que s'inspira de vivències, de la natura salvatge, d'una bona besada, amb sensibilitat social i ambiental. Unes composicions que beuen de l'arrel tradicional amb una mirada contemporània, interpretades amb la veu, guitarra, percussió i altres instruments de corda mediterranis.

Lamus / Imatge promocional

Bufanúvols

Divendres 11 d'octubre · 22.15 h · Plaça Sant Domènec (Plaça de la Fira)

Bufanúvols presentarà un ball folk amb un repertori de danses molt variat i amb coreografies molt boniques guiades per la mestra balladora del grup. Els seus concerts esdevenen una experiència interactiva i enriquidora per a tothom. Bufanúvols treballa també introduint la música d'arrel i el ball folk a les escoles.

Bufanúvols / Imatge promocional

Magari

Divendres 11 d'octubre · 23.30 h · Plaça Sant Domènec (Plaça de la Fira)

Magari és un duet lligat al ball i a la música d'arrel del Pirineu. Format per la Liv Hallum a l'acordió diatònic i l'Ivan Garriga al violí, ha creat un nou repertori i ha enregistrat un nou àlbum, Diumenge, amb composicions pròpies de ball folk, com la masurca, el xotis, el cercle circassià o el vals. Un repertori ballable i un viatge a l'univers quotidià d'una casa del Pirineu.

Magari / Imatge promocional

Diode

Dissabte 12 d'octubre · 18 h · Espai Òmnium

Diode és un duet de violí i guitarra que interpreta melodies tradicionals catalanes amb arranjaments propis fets amb una gran sensibilitat i creativitat. Un bon maridatge de les visions artístiques dels seus dos components. En el concert es trenquen els rols d'acompanyant i solista, i es dona pas a un diàleg constant entre els dos músics on es busca la barreja entre la tradició i la modernitat.

Diode / Imatge promocional

Cor d'Arrels

Dissabte 12 d'octubre · 20 h ·Espai Òmnium

El Cor d'Arrels està format per un grup de persones apassionades per la música que individualment la viuen des de la creació i la interpretació, o la docència. Col·lectivament, el cant coral els ha agrupat i els permet compartir aquesta passió tot interpretant cançons tradicionals de Catalunya i d'arreu del món: Espanya, Itàlia, Bulgària o Geòrgia. La majoria dels arranjaments que fan són d'elaboració pròpia.

Cor d'Arrels / Imatge promocional

Lar Folk

Dissabte 12 d'octubre · 22:30 h ·Espai Òmnium

Lar, traducció gallega de la nostra llar, és un projecte que ens transporta a un viatge des de Noruega fins a Galícia, passant pels països de l'arc atlàntic, recuperant melodies tradicionals i també homenatjant arranjaments de compositors de folk moderns que ens han ensenyat a transitar el camí del ball folk. Els violins i les veus fan de pont entre la sonoritat nòrdica del cistre i la percussió tradicional gallega.