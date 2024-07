La docusèrie "El millor salt" retrata el dia a dia del primer equip femení de l'Egiba

3Cat estrena avui El millor salt, una docusèrie de la productora manresana E2S, que ha seguit gairebé durant un any el dia a dia del primer equip femení de gimnàstica artística de l’Egiba, el club manresà considerat pels experts com una referència estatal. Són tres capítols d’entre 45 i 50 minuts (en principi disponibles a partir d’avui a les 10 del matí) que permetran «descobrir o redescobrir un esport, un equip i el club» de gimnàstica artística que més èxits ha recollit en l’última dècada a Espanya. Com a llarg documental, de dues hores de durada, s’emetrà el 6 d’agost al Sense Ficció, de TV3.

Com explica Dani Sala, director del projecte, El millor salt retrata l’aposta dels fundadors del club (Xavi Casimiro, Míriam Font i Lluís Márquez) «per fer de l’Egiba un club amb un model únic»: les gimnastes en el seu camí al màxim nivell, amb l’objectiu d’arribar a uns Jocs Olímpics, no han de deixar el club ni el lloc on estudien ni les seves famílies «per anar-se’n a viure i a entrenar en un centre d'alt rendiment. A Manresa les gimnastes poden escollir, i totes han decidit quedar-se». Però el documental és, també, la història «d’un equip de gimnastes molt joves, entre 12 i 21 anys, que entrenen de 30 a 35 hores setmanals per brillar al més alt nivell, gairebé sense vacances, que són disciplinades i que treuen bones notes però sense renunciar al que són: noies joves però amb compromisos d’adults».

En la docusèrie, com apunta Sala, un format que cada vegada té més tibada gràcies a les plataformes i idoni, precisament, per a 3Cat, se segueix l’equip, les gimnastes i els seus entrenadors (Xavi Casimiro i Míriam Font) pel Campionat d’Espanya, la Lliga Iberdrola i les competicions a tres continents amb les internacionals Lorena Medina (20 anys) i les germanes Carla Font (21 anys) i Laia Font (16 anys). Però, com subratlla Sala, «sobretot hem fet estada al Congost, on les hem vist entrenar i tot el que això comporta». L’espai on entrenen du el nom del manresà olímpic a Sydney 2000, Andreu Vivó.

El rodatge, amb un equip format per una desena de persones, va començar ara fa un any, seguint les esportistes per les diferents competicions. I de manera més continuada, de gener i fins aquest maig. Sala es va començar a interessar per la gimnàstica artística després dels darrers èxits d’aquestes atletes (campiones d’Espanya en categoria absoluta l’any passat i campiones de la Primera Divisió de la Lliga Iberdrola 2022-2023) i va veure clar que seria una bona idea fer «un documental». Van presentar la proposta a TV3 i, finalment, «van aprovar el projecte».

La «gestió de les emocions» és, probablement, el que més destacaria Sala. És un esport que «en sentit literal i figurat implica caure i tornar-se a aixecar». I això suposa, diu, «històries de superació, perseverança, esforç, por, fracàs, èxit, alegria, decepcions...» Tant el club, els entrenadors com les gimnastes i les seves famílies van reaccionar «molt bé quan els vam proposar el documental. Explicar la seva història és com un premi i tot han estat facilitats. Son família». Per a Sala, El millor salt explica «un model que impulsa el club i posa en valor la gimnàstica artística i l’esforç que representa per aquestes noies... que són professionals en tot excepte en el sou».