Mireia Pintó, mezzosoprano manresana: «Hem de normalitzar la presència de compositores en els concerts»

Cada concert del trentè aniversari del Festival de Música Clàssica de Sant Fruitós de Bages és especial i el d’avui afegeix a la singularitat de l’efemèride l’oportunitat de veure juntes dues de les grans cantants líriques de la Catalunya central, Núria Rial i Mireia Pintó, dues veus que transcendeixen el territori. En companyia del pianista Vladislav Bronevetzky, interpretaran Duos romàntics per a 2 veus i piano als jardins de Sant Benet de Bages.

D’on surt aquest concert?

Tot plegat va començar fa un parell d’anys, el dia que la Núria i jo vam cantar l’Stabat mater de Pergolesi a la Cova en un concert de Manresa 2022. Després de l’actuació vam dir que podríem fer alguna cosa juntes, però les agendes del 23 ja estaven plenes i hem hagut d’esperar fins al 2024 per estrenar-ho.

«DUOS ROMÀNTICS» Lloc: Jardins de Sant Benet de Bages. Dia i hora: avui dijous, a les 22.15 h. Entrades: 25 euros. Venda a taquilles i, de forma anticipada, a Foto Isidre (Sant Fruitós), Teatre Kursaal i Regió7 (2x1 en subscriptors) i al web www.festivalsantfruitos.com. Intèrprets: Núria Rial (soprano), Mireia Pintó (mezzosoprano) i Vladislav Bronevetzky (piano).

Feia anys que la santjoanenca Núria Rial no era al programa del festival.

Va venir el 2016, el primer any del trasllat a Sant Benet de Bages. I aquell dia va actuar a la Sala Montserrat. Tot just estàvem provant els espais de la nova ubicació del festival i l’any següent vam treure totes les actuacions als jardins. La gent, a l’estiu, vol estar a l’aire lliure.

Actuaran juntes, doncs, per primer cop des de la cita ignasiana?

Sí, i aquell dia ja vam parlar de fer un repertori de cambra amb piano. Va passar el temps i fa uns mesos ja en vam posar a treballar en el concert d’avui.

En el programa hi ha peces de grans compositors com Robert Schumann, Léo Delibes i Antonin Dvorák, entre altres. Però també hi ha dones compositores. És important per al festival reivindicar la presència femenina?

Hi ha peces de Fanny Mendelssohn, Pauline Viardot i una autora que no coneixíem, la Charlotte Déveria. Potser no són noms comuns, però van fer unes cançons delicioses i són injustament desconegudes. És important que hi hagi dones, i tant, però no ho fem des d’aquest feminisme agressiu, que és poc intel·ligent, sinó amb la voluntat de normalitzar la presència de compositores en els repertoris dels concerts. És com la vida mateixa, on hi ha homes i també hi ha dones. Nosaltres, per exemple, ja ho vem fer amb el concert Amb veu de dona (Dones compositores, dones amb personalitat). Va ser en l’edició del 2019 i encara estem girant.

Aquell dia vam tenir notícia de la Viardot, per exemple.

Vam voler donar la veu a dones compositores, com la Clara-Wieck Schumann, la Fanny Mendelssohn, la Cécile Chaminade i la Viardot. Però en aquella ocasió també hi vam sumar rols d’òpera molt potents que van ser escrits per homes però per a dones.

La voluntat és clara: normalitzar la presència femenina.

Sí, però en el concert amb la Núria també hi ha obres d’autors masculins. Ara bé, alguns són poc coneguts, com l’Emile Paldilhe, que té un duet preciós, Au bord de l’éau. El que volem és redescobrir, la qualitat, donar visibilitat als autors és fer-los justícia.

Quin tipus de cançons oferiran als espectadors?

Interpretem compositors del segle XIX, del moment àlgid del romanticisme. En el primer bloc tindrem Fanny Mendelssohn i Robert Schumann, dos autors alemanys. Després vindrà el bloc francès, amb aquella cosa perfumada de la música francesa. I en l’últim bloc cantarem els duets de Sons de Moràvia, del compositor txec Antonin Dvorák. Són unes peces amb un esperit més popular. I entremig hi haurà obres de Schumann per a piano sol.

Hi ha la intenció que la proposta tingui continuïtat i es pugui escoltar en altres auditoris?

Sí, i tant, ja que hem fet tota la feinada de crear-lo, ens agradaria que el concert pogués girar. Esperem que així sigui. Amb veu de dona va començar a Sant Fruitós però després ha anat més enllà, i podem dir que el festival ha estat prescriptor, per exemple en el format d’incloure actors i actrius als concerts. L’esmentat Amb veu de dona fins i tot va ser inclòs en un programa de la Generalitat i continua corrent. Un altre exemple és el concert Venècia: entre canals i música, que vam programar fa dos anys, amb l’actor Jordi Boixaderas, i que encara està voltant.

El trentè aniversari ja ha complert la meitat del programa. Com valora el camí recorregut?

Estem molt contents. Les dues gales van anar molt bé i encara queda la cirereta del pastís amb l’Orquestra i el Cor del Liceu, que no acostumen a sortir gaire perquè ja tenen la seva programació. Que vinguin aquestes formacions ens satisfà molt perquè encara que el concert és efímer, formarà part de la nostra història com les actuacions de Teresa Berganza, Ainhoa Arteta, Jaume Aragall, Joan Pons, Jordi, Savall, els germans Claret, ...

Les dues formacions del teatre líric barceloní, a més, no s’hi posaran poc.

Sí, ben cert, interpretaran tot un hit com el Rèquiem de Mozart. La veritat és que ja hem dispensat moltes entrades, no en queden gaires a la venda.

Senten, doncs, que tenen el suport del públic?

Quan després d’un concert ve la gent a donar-te les gràcies et sents molt reconfortada. Aquests concerts són com una cura per a l’ànima, i venen espectadors a agrair-nos que poguin escoltar artistes de tan nivell a casa nostra.

No tot s’acaba a Barcelona ni als grans festivals de la Costa Brava. I, molt menys, per 25 euros.

Els preus són gairebé simbòlics, gens elitistes. El darrer costa 5 euros més, però és per escoltar l’Orquestra i el Cor del Liceu, amb la direcció de Pablo Assante. Per cert, per un tema d’agenda no se celebrarà el dijous, com és habitual, sinó el proper divendres dia 26 de juliol.

Subscriu-te per seguir llegint