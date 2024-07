El ministre nebot de Planas a l'homenatge del periodista a Manresa: "Qui perd els seus orígens perd la seva identitat"

"Encara que no he estat físicament tot el que m'agradaria haver estat aquí, sí que hi he estat de cor". Amb aquestes paraules celebrava el Ministre d'Agricultura, Pesca i Alimentació Luis Planas Puchades, el tercer i últim acte del cicle commemoratiu "Cent Anys Llegint Planes", celebrat avui a la Plana de l'Om. No era una frase gratuïta: el ministre és el nebot del periodista manresà Josep Maria Planes. L'acte d'homenatge, un muntatge de Llorenç Capdevila amb la Companyia Els Carlins de Manresa (entre els quals Marc Freixa interpretant a Planes) i sota la direcció de Fina Tàpies, teatralitzava alguns dels articles més emblemàtics del periodista manresà.

La visita de Planas, fill del germà petit del periodista manresà, ha començat amb una recepció a l'Ajuntament de Manresa amb la rebuda de l'alcalde Marc Aloy Guàrdia. La trobada, solemne però distesa, ha començat amb un breu parlament entre alcalde i ministre on aquest darrer explicava amb il·lusió la rebuda de la invitació, per carta fa tot just deu dies, per assistir al darrer acte del cicle Cent Anys Llegint Planes. "Què faig jo aquí avui? Doncs estar amb vosaltres, estar a Manresa", ha dit el ministre. Un retorn a una ciutat que, assegura, feia més de trenta anys que no trepitjava. La visita a la capital del Bages ha inclòs també un breu recorregut pels retrats dels manresans il·lustres, al saló de sessions del consistori, on Luis Planas ha pogut admirar i fotografiar-se al costat del seu difunt oncle. Un breu pas (guiat) pel carrer del Balç l'ha conduit a ell i al seguici (format per regidors, fotògrafs, periodistes i agents) fins a la casa on va nèixer Josep Maria Planes, al carrer de la Canal número 26 i, també, el seu pare, Lluís Planes on, assegurava, "pot ser que hi hagi estat amb el meu pare, però no en tinc record".

Finalment i després d'una parada tècnica a la Plaça Sant Domènec que ha aixecat expectació entre els vianants i curiosos (com la llibretera Cristina Blesa, de la Rubiralta, la dependenta de la botiga Roxand i el d'un noi que, duent una foto del ministre a la mà, li ha demanat un autògraf), el seguici ha arribat a l'Espai Plana de l'Om on, després d'un discurs de l'alcalde Aloy, i de Quim Aloy, membre de Memòria i Història de Manresa, el ministre Luis Planas ha pujat a l'escenari, just abans de la representació teatral. Ha deixat clar que no portava cap discurs preparat i que improvisaria unes paraules "pronunciades sempre amb el sentit d'una persona que admira els que intenten fer les coses de forma valenta i de forma compromesa". Un ministre que, tot i aclarir que "sempre he tingut un gran orgull de ser el nebot de Josep Maria Planes", no ha deixat de recalcar quina és la seva posició: li agraden tant la literatura com el teatre però "els pagesos son el primer per un ministre d'agricultura". Potser per això també ha subratllat que "qui perd els seus orígens, perd la seva identitat".