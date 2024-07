Saber tornar

Twister va rebentar taquilles el 1996 i no és gens exagerat afirmar que va ser una de les grans pel·lícules del seu any. El motiu principal era que no es tractava d’un film de catàstrofes a l’ús, sinó una aventura d’aires clàssics en què els conflictes dels seus personatges estaven molt treballats.

Per això, malgrat ser caçadors de tornados i estar envoltats d’uns efectes visuals realment astoradors, la seva història t’atrapava de principi a final. Hi feia molt, naturalment, el carisma de Helen Hunt i Bill Paxton, i també l’entusiasme d’un cineasta, Jan de Bont, que hi firmava el seu millor treball.

Semblava temerari fer un reboot o seqüela de Twister tants anys després, perquè al capdavall s’han fet altres pel·lícules sobre el tema (totes elles inferiors, per cert) i ningú demanava ressuscitar la marca. Però contra tot pronòstic, Twisters no només està a l’alçada de l’original, sinó que pren una sèrie de decisions que la converteixen en una refundació modèlica. La primera, que no es presta a exercicis de nostàlgia i no subratlla en absolut que estigui al mateix univers que la seva predecessora; després, que tampoc és un remake, ja que aposta per explicar una altra història amb uns nous personatges i un estil diferent. I el més important, que no perd de vista l’essència del que havia de ser: un entreteniment estiuenc molt ben resolt tècnicament que refia la seva ànima a la força dels personatges. Per tot plegat, mentre la mires no pots evitar somriure de complicitat, perquè saps que sempre que la tornis a veure t’ho passaràs igual de bé.

Twisters se centra en Kate Cooper, que havia estat una caçadora de tornados fins que una experiència molt traumàtica durant els seus anys com a universitària la va portar a estudiar els patrons de les tempestes a Nova York. Un bon dia rep la trucada d’un vell amic, en Javi, que la convenç per anar a l’Amèrica rural per provar un nou sistema de seguiment dels tornados. Una vegada allà es troba amb Tyler Owens, una estrella de les xarxes socials que s’ha fet famós per no tenir por a cap fenomen meteorològic. Malgrat que son la nit i el dia, Kate i Tyler hauran d’aprendre a treballar plegats quan s’adonen que els tornados que s’estan manifestant baten tots els rècords imaginables.

Molt ben dirigida pel realitzador nordamericà Lee Isaac Chung, autor de Minari. Historia de mi familia, Twisters destaca pel seu gran sentit del ritme, per l’equilibri entre acció, drama i humor, i per un esplèndid repartiment que inclou Daisy Edgar-Jones, Glen Powell, Anthony Ramos, David Corenswet (el nou Superman de l’univers cinematogràfic de DC), Katy O’Brian i Maura Tierney, entre altres intèrprets.