Les guies de viatge sobreviuen a Google Maps

«Tenim totes les guies del món menys la que del lloc on va vostè!» Una frase que a la llibreria Llegim…? d’Igualada van estar a punt de penjar en un rètol a la porta. Perquè, com diu Isabel Casas, la llibretera, «endevinar on viatja la gent és molt difícil» i vendre guies de viatge, també. Amb la crisi provocada per la covid-19, el sector de l’edició turística va viure una caiguda «en picat», diu Cristina Blesa, de la llibreria Rubiralta de Manresa. Tanmateix, la dotzena de llibreters, llibreteres i bibliotecaris i bibliotecàries del territori central consultats per aquest diari coincideixen a afirmar que el sector s’ha recuperat i que, tot i veure’s afectat per les noves tecnologies, té una demanda sostinguda «i un públic assidu», com assegura Neus Capdevila, directora de la biblioteca de l’Ateneu les Bases.

De les dues biblioteques de la capital del Bages, l’Ateneu va obrir el 2012 i en només un dia ja va registrar el préstec de 22 documents turístics. Tot un èxit. L’any següent, 892, i l’any abans de la pandèmia va arribar al rècord de 1198. La tecnologia no semblava minvar la demanda de guies. Però va arribar la covid, i el mercat va caure en picat: l’any 2020 es va registrar la sortida de només 247 guies (ni una per cada dia de l’any). Un canvi que, a la llibreria Rubiralta, va comportar la retirada de les guies dels seus prestatges. Contra tot pronòstic, però, han hagut de tornar-les-hi a fer lloc (encara que sigui en «un dels territoris més oblidats de la llibreria», com el descriu Blesa) perquè tornen a tenir demanda.

Una de les causes podria ser la renovació editorial. A l’Abacus de Manresa entre els anys 2021 i 2022 es va registrar un increment del 85% en vendes de guies i mapes i aquest any d’un 6% respecte el passat. «Ens ha sorprès», afirma l’Eva Hidalgo. Però a la Parcir hi han trobat una possible explicació: les noves edicions de la Lonely Planet «són millors que abans, molt més esquemàtiques», subratlla Dolors Pardo mentre fulleja una nova edició d’una guia de Cuba. A Berga en Carles Turat, de la Sense Paraules, ho corrobora: «els clients sempre demanen que no hi hagi tanta lletra. Volen que els hi posin fàcil». Per aquest motiu, les edicions redueixen en text, augmenten el cos de la lletra, introdueixen índex esquemàtics i ho il·lustren tot amb fotografies plenes de llum i de color. Guies grans i de tapa dura que es gaudeixen fullejant i que ja no son per endur-se-les de viatge «sinó per consultar-les abans», pensa la Montse Cutrina, bibliotecària de l’Ateneu. «En general el llibre és més bonic», conclou Capdevila. Deu tenir raó en Turat en dir que «una imatge val més que mil paraules».

Per als qui els agrada viatjar

Però, malgrat que a les biblioteques hi han entrat aquestes noves edicions, la Neus Capdevila i la Montse Cutrina parlen també d’un problema editorial endèmic: «tenim exemplars de la Guía Azul que estan completament obsolets», diuen, «però que guardem perquè no se n'editen. I la gent en demana ». És el cas de la guia de Segòvia o de la del Senegal. En aquest sentit, la Dolors Pardo, de la Parcir, afirma que el mercat de les guies i dels mapes no només ve condicionat per la tecnologia sinó per la necessitat: «les guies són per als qui agrada viatjar de veritat, pels que no poden prescindir d’una bona Lonely Planet». Per la llibretera de la Parcir, viatjar només amb el top 10 de google és insuficient: «potser hi ha gent a qui ja li està bé», diu, «però si vols viatjar bé amb això no en tens prou. Les editorials hi aposten perquè Google i les guies es complementen».

El perfil del viatger

Isabel Casas de la llibreria Llegim…? d’Igualada recorda que fa uns anys -abans de la pandèmia- també van apostar per les guies de viatges: «fins i tot vam intentar contactar amb agències de viatges», explica. De fet, tots els llibreters conclouen que comprar o no una guia sempre ve determinat pel tipus de viatger. A la Biblioteca del Casino de Manresa, en Ramon Carrés i la Maria Brioso expliquen que hi ha turistes que entren a la biblioteca per xafardejar guies i mapes locals. Segons Carrés, molta gent busca també literatura del país o de la ciutat que visitarà a l’estiu: «Vull anar a Polònia, em diuen. Tens alguna novel·leta?», riu el bibliotecari.

A la berguedana Sense Paraules, Turat explica que hi ha clientela que busca edicions obsoletes: «en fan col·lecció». Cristina Blesa creu que aquell qui necessita una guia és qui (majoritàriament d’edat avançada), «amb les xarxes, no ha connectat» o bé aquell que viatja des de casa a través de fotografies i llistats de restaurants. L’Ignasi Farré, de la igualadina Aqualata, creu que les guies son per als «viatgers de veritat» que van a països llunyans: «hi ha certs destins, com ara el sud-est asiàtic o sud-amèrica, que venen Lonely Planet», diu. Casas afegeix que «sempre hi ha aquell client que, després d’un gran viatge, es compra la guia per reviure’l»; una idea de guia-souvenir-bonic record de l’experiència, que, admet la llibretera, comparteix.

Un mercat, el de les guies, que sembla venir condicionat per la filosofia del comprador-viatger i, també, per la del venedor-llibreter. A la Llibreria Papasseit, l’única de segona mà de Manresa, en Miquel Sanchis afirma que, si pogués, «en tindria més». En aquesta llibreria només hi tenen un prestatge que es troba amagat dins el quartet del fons de l’establiment: «n’arriben molt poques», diu. Potser és perquè la gent no vol desprendre-se’n o potser perquè les guies «al cap de pocs anys queden desfasades. Qui busca una guia [a Manresa] se’n va a l’Abacus o a la Parcir», continua. Tal vegada per això encara té en el seu prestatge una Lonely Planet de Cuba, vella edició, que competeix amb la recentment editada que fullejava la Dolors Pardo, de Parcir.

Els mapes: una altra història

Si bé les guies es venen entre públic de més edat, els mapes són per a tothom. «La gent busca una cosa molt pràctica», explica Isabel Casas de Llegim...? i, «a la muntanya, el Google Maps no funciona », continua en Jordi González, de l’Abacus de Manresa. El mapa en paper encara tira molt afirma en Carles Turat, «sobretot de rutes per anar a buscar bolets» i «especialment d’excursions pel Pirineu», subratlla l’Ignasi Farré de l’Aqualata. Mapes de l’editorial Alpina, en la seva majoria, que segueixen venent-se amb la mateixa assiduïtat de sempre. I que, a més, ofereixen noves propostes de rutes en bicicleta, caravana o amb criatures. Sembla que el turisme local i de muntanya està prenent força, un fenomen que a l’Ateneu Les Bases creuen condicionat per un (altre) problema endèmic: la massificació turística. «Ara ja no es busca una guia que digui on menjar i on dormir sinó un mapa de llocs on no hi hagi arribat la turistificació», diu la directora de la biblioteca.

«Saber què passarà és difícil», respon Maria Brioso, del Casino, a la pregunta sobre el futur de les guies i mapes impresos. «Ara bé, jo penso que les editorials es posaran les piles». Perquè, en el fons, no només «es venen més llibres», com diu Hidalgo, sinó que, sembla ser, a la gent sí que li agrada, almenys encara, això de viatjar en paper.