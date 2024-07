Manresa es converteix en un escenari del rap més emergent fet en català

Manresa s'ha convertit aquesta tarda en un escenari de rapers emergents amb la tercera edició del concurs de rap en català. Un any més, artistes d'arreu del territori s'han agrupat a la plaça de Sant Domènec per presentar les seves actuacions a uns espectadors principalment joves que han respost a la convocatòria. L'organització s'ha mostrat especialment satisfeta enguany per l'àmplia participació d'artistes, amb una cinquantena de candidatures d'arreu de Catalunya, dels quals es va escollir un total de deu finalistes, amb la proposta de la rapera coneguda com Una altra juny com a guanyadora.

El concurs, organitzat per l'associació Stalow, Cases de la música i l'Ajuntament de Manresa, ha començat amb la lectura de la declaració de la pau del hip-hop que va ser presentada a l'organització de les Nacions Unides el 2001 a la seva seu de Nova York. De fet, un dels membres de Stalow, Ferran Soler, al capdavant de l'organització del concurs, ha explicat que precisament l'objectiu del concurs és reivindicar els drets humans i la seva afinitat amb els orígens del moviment hip-hop, així com la presència del català en el rap "com una forma de defensar la permanència de la nostra llengua".

Entre els diferents artistes, s'ha pogut constatar l'interès per fusionar el gènere amb la llengua. Ho ha explicat Idoia Capuz, una rapera procedent de Sabadell que crea cançons amb el sobrenom artístic Idadeoia. "Fins ara sempre havia escrit les lletres dels temes amb espanyol, però ara he començat a introduir-hi el català, perquè és la meva llengua materna, amb la qual ric, ploro i ara també canto", ha destacat. Capuz ha posat en relleu que hi ha més referents de rapers espanyols, tot i que cada vegada destaquen més artistes del gènere que canten amb català com Arkadia o Montserrap.

Els artistes també han valorat el fet de poder participar en concursos que els permeten guanyar projecció i experiència a dalt dels escenaris. Un dels rapers finalistes, Damir Munivrana, que ha vingut d'Arbúcies per presentar la seva proposta amb el col·lectiu La bona merda raps, ha considerat que "concursos com aquest són una plataforma per donar-nos a conèixer". En el seu cas, ha explicat que des del primer moment van apostar per fer música rap en català. "El que més ens agrada és fusionar les expressions antigues amb el llenguatge més col·loquial dels joves perquè pensem que és una manera de fer créixer i enriquir la llengua".

La tercera edició del concurs s'ha clos amb un concert d'Adala i Elane a la plaça que enguany s'ha decidit programar per donar més projecció al gènere i aconseguir atreure nous públics.

