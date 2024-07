Pep Bernadas: «El viatge ha de ser aquella ocasió de canviar el món»

Quan al berguedà Pep Bernadas (Gironella, 1952) se li pregunta per la indústria editorial de les guies turístiques respon dient que, per començar, «hauríem de saber què demanes a una guia i què demanes en un viatge», tota una invitació a perguntar-se per l’essència del periple que és aterrar en un país estranger.

En Bernadas, cofundador d’Altaïr de Barcelona, la llibreria de viatges de referència, confessa que, «si et parlo de feina, a mi m’ha tocat viure tot el procés de les guies». Quan ell va començar a recórrer món, «de guies n’hi havien poques». Però de les que hi havien, s’atreveix a fer-ne una distinció: les guies pràctiques, entre les quals en destaca les de la parella holandesa van der Vynckt ; les guies que establien un marc de referència del país que es volia visitar, com les editades per Nagel, i les híbrides, exemple de les quals en son les reconegudes Lonely Planet. Aquestes darreres, editades en castellà a partir de la dècada dels 2000 per Toni Vives Roig, «un cul inquiet que volia viatjar», com el descriu Bernadas, van permetre per primer cop no només anar a un país estranger sinó «pensar-lo». «Jo recordo amb emoció la guia Lonely Planet de Turquia perquè el redactor hi posava molt esforç»; una guia publicada el 2001 i escrita per un home, Tom Brosnahan, que residia a Turquia. El llibreter també parla de la col·lecció de viatges Rumbo A, (ed. Laertes) que va presentar el 2002 una guia de la Xina escrita per en Toni Vives i en Josep Giró, dos viatgers «amb ànima» que «tenien aquell esperit de jove de vint anys que surt de casa derrapant com els quissos a passejar».

Però, passats els primers anys del mil·leni, «passen coses», diu Bernadas. Aquests autors desapareixen, el viatge es banalitza i el turisme es converteix en un «parc temàtic» on cada viatger veu i fa el mateix que l’anterior. Com en un centre comercial, el viatge és un «aparador» de tots els llocs trepitjats. «On és allò que has descobert tu?», es pregunta el llibreter, que és també antropòleg.

Per a Bernadas, el problema del viatge és que, en l’actualitat, «només mira la part comercial». L’error és oblidar que viatjar és aprendre a mirar el país amb uns nous ulls: «jo reivindico la capacitat de mirar i, sobretot, de voler mirar», afirma. Com altres professionals del sector del llibre, Bernadas assegura que «si vols viatjar més enllà del que fa la majoria» amb Internet no n’hi ha prou. Encara que, ara per ara, ja no totes les guies ofereixin aquell «element nou que et canvïi les ulleres». A Altaïr, però, segueixen pensant que «l’única manera de fer que el món sigui més desitjable» és adonant-se que, d’allò après d’un país en concret, en arribar-hi, «no en quadra res». El llibreter creu que un viatge no ha de respondre sinó plantejar preguntes: «ha de ser aquella gran ocasió de canviar el món», declara. Un món que sembla oblidar que la «gent del carrer» és igual a tot arreu i que cultures, comunitats i nacions «compartim molt més del que pensem». Fent del viatge una reflexió antropo-filosòfica, Bernadas hi veu «un espai excepcional per a pensar en tu i en l’altre», com si es tractés d’una taula de diàleg. Perquè, assegura el llibreter, per a tenir un món habitable, «es necessiten dos peus».

A la pregunta de cap on creu que virarà aquesta indústria, respon amb certa esperança que confia en el fet que «la gent es cansi d’anar al mateix lloc» i en què la voluntat de descobrir - i de descobrir-se - creixi fins al punt que el viatger (aquí ja no només turista) sigui capaç de treure’s de sobre etiquetes i de posar-se a les botes (o a les ulleres) de l’altre. Cal tornar, reflexiona, a aquella edició reposada que a la pregunta de «què t’aporta de nou aquesta guia?» es responia «una nova manera de veure el món».