El compositor francès Hector Berlioz va dir que si Bach era Déu, Mendelssohn va ser el seu profeta. Dissabte al vespre peces dels dos compositors alemanys es van anar intercalant en el recital que el Joven Coro de Andalucía va oferir a l’església del seminari de La Seu d’Urgell. Quan el públic se’n va haver anat, van tornar a pujar a l’altar per fer-se una fotografia... i cantar l’himne d’Andalusia.

Al cor de veus s’hi va afegir una espectadora nascuda a Almeria, que els anava felicitant. “Jo tinc un restaurant i vosaltres canteu, l’important és que tots fem bé la nostra feina”, els deia. També es van quedar a parlar amb els músics un parell de mossens i Joan Barrera, alcalde de La Seu des de l’any passat.

Un projecte educatiu

Eren una trentena de cantants i vuit instrumentistes. Tenen entre 18 i 32 anys i formen part del programa per a joves intèrprets que impulsa la Junta d’Andalusia. Un projecte potser més conegut per l’orquestra jove, creada el 1994. Cada dos anys es van fent noves proves on entren nous músics a les dues formacions.

Van cantar a l’església del seminari, restaurada fa una vintena d’anys. Van aparèixer vestits de negre, amb aspecte seriós, envoltant l’orgue positiu. A mesura que avançava el vespre anaven suant cada cop més. Van oferir un recital correcte, convencional, seguint el programa creat pel seu director, Marco Antonio García de Paz. Malgrat aparèixer anunciat al programa de mà i que ningú digués el contrari, qui finalment va dirigir el cor va ser el seu substitut, el saguntí Francesc Gamón.

…i l’himne d’Andalusia va sonar a La Seu d’Urgell / Marc Serena

Un festival sense compositores

El repertori combinava peces de Bach i Mendelssohn perquè dialoguessin, encara que el públic va marcar el seu propi ritme, aplaudint després de gairebé cada peça. Pel bis van deixar el Geistliches Lied, el Cant espiritual de Brahms.

El concert es titulava “De déus i homes”. Va ser tot música religiosa escrita per homes, com és habitual en el Festival de Música Antiga dels Pirineus. En la seva tretzena edició ha programat peces d’un centenar de compositors i pràcticament cap compositora.

Thaleia Ensemble, l’excepció

L’excepció a aquesta norma és el triple concert que Thaleia Ensemble faran el 2 d’agost (Els Banys i Palaldà), 3 d’agost (Sant Joan de les Abadesses) i 4 d’agost (Montferrer i Castellbò). Aquest grup justament es dedicada a posar en valor les obres escrites per dones els segles XVII i XVIII.

Els tres concerts aniran precedits de visites guiades en cadascun dels pobles. Aquesta és justament una de les singularitats d’aquest festival, que fins al 25 d’agost ha programat una cinquantena de concerts en una quarantena de poblacions del Pirineu català.