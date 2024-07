Stay Homas sedueixen el públic més jove de Sons del Camí

Prop de 900 persones van deixar-se caure ahir al vespre al parc de la Seu de Manresa per acudir al concert del trio barceloní Stay Homas, que va ser la cloenda del cicle Sons del Camí que durant cinc jornades ha dut a artistes ben diversos a la capital del Bages.

Més enllà del seu carisma i esperit juvenil, Klaus Stroink; Guillem Boltó i Rai Benet van aconseguir captivar l'atenció dels més joves i el públic familiar gràcies a la seva fidelitat a ells mateixos i al projecte que va sorgir durant el confinament: "cantem el que volem, en la llengua que volem i ens ho passem molt bé", van recordar entre cançons. Van aparèixer puntuals a les 9 del vespre quan el sol encara no havia marxat del tot i van oferir un espectacle fins a 2/4 d'11, que va acabar amb una lluna plena imponent de fons.

A banda del canvi d'idioma, Stay Homas també va saber com fer girs en la dinàmica energètica de la multitud. Tot i que, com ells, l'enorme majoria de temes que es van interpretar convidaven a ballar com si no hi hagués ningú mirant, també hi va haver moments més pausats. Un dels més destacats va ser quan la banda va tocar Les Merdes, que tot i ser una de les tristes, els espectadors van cantar a viva veu.

L'energia va començar ben amunt amb In the end i es va mantenir amb temes que han tret fa poc com Xinu Xano o To lo ke, que encara que va publicar-se fa menys de dues setmanes, el públic va corejar com si fos un dels clàssics del grup. Com era d'esperar, també hi va haver homenatges als seus inicis, quan penjaven vídeos improvisant al terrat de casa seva en la pitjor època de la pandèmia.

De fet, van portar la galleda i el tamborí que en aquell moment usaven com a instruments musicals. Quan ja feia més de quaranta minuts que Homas havien trepitjat la fusta van cantar The Bright Side, un tema conjunt amb The Tyets inclòs en l'àlbum Desconfination, del 2020. Després d'interpretar-la, Guillem Boltó va mostrar el seu agraïment al públic i va subratllar que "cada dia que passa després del confinament ja és més del que pensàvem que duraria aquest grup".

La barreja de sons llatins, percussió i sintetitzadors va formar un concert molt agradable que no va fer-se llarg. Un dels moments més eufòrics de la vetllada va ser quan va sonar Let it Out i la multitud va seguir fil per randa el que diu la lletra de la cançó i es van deixar anar, creant un ambient encisador que va donar peu al ritme de Mientras Respire, una de les joies amagades entre la seva discografia.

Després d'un primer comiat, el trio va oferir un bis amb tres temes més: Ho tornaria a fer, que va emocionar els admiradors de les primeres files; La platja, que va fer ballar fins i tot als que semblava que passaven per allà de casualitat; i Volveré a empezar, que va tancar de forma elegant i tranquil·la el viatge que els barcelonins van fer al costat de les 900 persones al parc de la Seu de Manresa.

