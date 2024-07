L'onzena edició de Sons del Camí voreja els 2.000 espectadors

El cicle de músiques amb ànima Sons del Camí de Manresa ha tancat la seva onzena edició amb 1.908 espectadors en el conjunt dels cinc concerts programats, la qual cosa suposa una mitjana de 381 espectadors per concert. Aquestes dades mostren la consolidació i el creixement progressiu del cicle any rere any: la desena edició va sumar un total de gairebé 1.300 espectadors en sis concerts, la qual cosa suposa un augment del 47% i tenint present, també, que el 2023 es va realitzar un concert més.

Aquest any, Sons del Camí ha combinat una programació diversa per donar cabuda a diversos estils musicals i, així, arribar a un públic més divers i, també, ha combinat els concerts de petit i mitjà format en una primera setmana al Claustre del Museu de Manresa, amb Puput, Marina Rossell i Clara Peya, la qual va exhaurir totes les entrades disponibles, i amb una segona setmana de gran format al Parc de la Seu, on Stay Homas i Albert Pla van reunir un gran nombre de seguidors en dues emocionants vetllades. El concert de Stay Homas va tenir la particularitat dins del cicle de realitzar-se a peu dret per a un major aforament en l'espai i per les característiques del grup, convocant a gairebé 900 persones, que van ballar i celebrar els èxits de la banda en un dels concerts amb més afluència de públic en els onze anys del festival.

Sons del Camí ha arribat al 2024 consolidant-se en l'oferta cultural d'estiu a Manresa i entre el públic manresà i, també, de fora de la ciutat. Aquest fet queda palès en què un 46% d'espectadors del cicle no són de la ciutat de Manresa, dels quals un 22% són vinguts de la comarca del Bages i un 24% d'altres poblacions de la resta de Catalunya.

Nascut del projecte Manresa 2022, Sons del Camí, el cicle de músiques amb ànima en espais amb petjada ignasiana, com l'antic col·legi de Sant Ignasi o el Parc de la Seu amb vistes a la Cova de Sant Ignasi, és organitzat per l'Ajuntament de Manresa i la Fundació Turisme i Fires de Manresa.