L'Orquestra del Miracle s'estrena al Palau de la Música

L'Orquestra del Miracle nascuda a l'empara de la Fundació Espurnes Barroques, i que dirigeix Juan de la Rubia, organista de la basílica de la Sagrada Família, actuarà aquest dimecres 24 de juliol (20 h) per primer cop a Barcelona, concretament al Palau de la Música Catalana. El concert, que tindrà la participació de la jove soprano polonesa-nord-americana Alexandra Nowakowski, és el primer que la formació celebrarà fora del seu lloc d'origen després de la presentació de l'any passat i l'actuació de principis de juny dins el festival Espurnes Barroques.

La interpretació amb criteris històrics i la recuperació i difusió del patrimoni musical de la península ibèrica, a més de la promoció de noves obres, són els objectius de l'Orquestra del Miracle, que es va formar l'any passat i vol esdevenir un referent. En aquest sentit, el concert del Palau de la Música oferirà una selecció de peces barroques de compositors com Georg Friedrich Händel i Georg Philipp Telemann i, en l'àmbit català i ibèric, Francesc Valls i Antoni Lliteres.

El concert reivindicarà obres com la suite Wassermusik (Música aquàtica), de Telemann, i tocarà per al públic peces com Eternal source of light divine, Let bright the Seraphim i Glòria, de Händel. D'altra banda, l'orquestra també oferirà l'Emitte spiritum tuum (Motet per a la Pasqua de l'Esperit Sant), de Francesc Valls, un dels noms més destacats del barroc català.

La formació del Miracle farà la primera interpretació en temps moderns de l'obra, després de l'edició de Bernat Cabré i l'adaptació posterior de Juan de la Rubia. Del balear Antoni Lliteres, l'orquestra tocarà el recitatiu i ària El relámpago, de la cantata Ah del rústico pastor.