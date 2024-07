Elisenda Solsona: "jo sóc qui sóc per com vaig créixer"

L'escriptora i professora d’educació secundària Elisenda Solsona (Olesa de Montserrat, 1984), després de publicar les seves dues primeres novel·les Cirurgies (Voliana Edicions, 2016) i Satèl·lits (Editorial Males Herbes. 2019), torna a l'escena editorial amb el seu primer llibre infantil, La bèstia de Montserrat, de la col·lecció Llegendes del Monserratí d'Edicions Paper d’Estrassa (2024).

Una obra fantàstica que parteix del naixement i captura d’una bestiola extraterrestre gestada durant anys a la muntanya de Montserrat. Protagonitzada per un grup de quatre amics (inspirats en els amics reals de l'autora) que volen tornar la bestiola ha estat il·lustrat pel martollerenc Oriol Malet (aquí es pot llegir la seva entrevista) i s'inspira en la infància de l’autora a Olesa de Montserrat.

Elisenda Solsona amb el llibre "La bèstia de Montserrat" / Imatge Promocional

Elisenda Solsona: "jo soc qui soc per com vaig créixer"

D’on ve la idea que l’origen de Montserrat és extraterrestre?

El Quim [Moreno], l’editor, em va demanar que fes una llegenda nova de Montserrat sobre extraterrestres. Se’m va acudir la idea d’una bèstia molt gran que venia d’un planeta molt llunyà. Feia temps que volia fer una novel·la que parlés de la meva infància i vaig decidir canviar el nom dels meus amics i transformar-los en personatges.

Va ser difícil inventar una història amb un argument acotat?

La infinitud de la idea em genera ansietat. Em sento molt més escriptora en el moment en què ja la tinc. De vegades li dic al meu fill: «digue’m tres paraules i amb això faré un conte». Però en aquest cas estava tan acotat que totes les peces encaixaven. El difícil ha sigut debutar en la literatura per a nens. Ho he viscut amb un respecte total cap als escriptors de contes infantils.

D’on sorgeix que la muntanya és el cos d’una bèstia adormida ?

Era una idea molt exòtica que vaig lligar amb la relativitat del temps, que m’interessa molt. Vaig pensar: la bèstia ve d’un planeta on el temps funciona diferent: l’embaràs i el postpart, que per a ella és poc, a la Terra són tants anys que la muntanya s’hi forma a sobre, perquè el temps és relatiu.

És un relat de ciència-ficció?

Sí, però molt suau. La vida en altres planetes i l’univers m’interessen des de petita, jo era de les que pujava a Montserrat a veure extraterrestres. En diria realisme màgic, perquè en els meus relats hi ha pinzellades de màgia, ciència-ficció, terror, misteri i gore però són tots costumistes.

Un costumisme basat en la infància a Olesa?

Sí. De petita m’agradava molt inventar-me llegendes i viure aventures en cases abandonades. Escriure el conte ha sigut una mica com recuperar des de la nostàlgia la història creativa d’infant. Amics, amics n’érem cinc, però jo aquí soc la narradora. El conte és un homenatge als amics, jo soc l’escriptora que soc gràcies a ells.

S’ha perdut aquesta manera de viure la infància?

Hi ha una nova pedagogia. Abans creixies més lliure i el carrer era un espai d’infància. Crec que és molt important i que ara costa donar aquesta llibertat.

L’Oriol Malet va saber plasmar l’essència de la història?

Ell i jo no vam parlar en cap moment i el fort va ser quan em van passar les il·lustracions i eren exactament com me les havia imaginat. El carrer, la casa abandonada, la moto, la roba i fins i tot la bèstia. L’Oriol té 10 anys més que jo però compartim un imaginari d’infància. Ell deia que aquesta història és part de l’imaginari col·lectiu de la nostra generació.

Amb el conte es busca recuperar aquest imaginari?

A mi no m’agradaria que jugar al carrer es veiés com una cosa exòtica. Ja no hi ha aquesta cultura i em sap greu perquè era una infància molt lliure, sense horaris ni tant de control. Al final, jo soc qui soc per com vaig créixer.