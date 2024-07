Mor Teresa Gimpera als 87 anys

La memòria de la Gauche Divina, de la discoteca Bocaccio i d'una Barcelona que intentava atansar la modernitat durant el tardofranquisme ha perdut avui Teresa Gimpera, filla d'Igualada tot i que de seguida la seva família es va traslladar a Barcelona, on els seus pares van exercir com a mestres. La model i actriu ha mort als 87 anys després que fa unes setmanes se li diagnostiqués una malaltia terminal. La vetlla tindrà lloc aquest dimecres (16 h) al tanatori de Sant Gervasi de Barcelona, on es farà el funeral dijous a les 13.30 h.

Nascuda el 21 de setembre del 1936, Gimpera ha mort en una residència de la capital catalana on s'estava des de feia un temps, i la notícia del seu traspàs arriba només pocs dies després del de Rosa Regàs, una altra integrant d'aquella Gauche Divine que va crear el mite d'una intel·lectualitat d'esquerres un punt glamurosa, frívola, compromesa amb la cultura i amb afany de modernitat.

Teresa Gimpera passarà a la història per encarnar un model de dona que transcendia el puritanisme i la hipocresia de la dictadura, que va relegar les fèmines a un segon pla en l'ordre social. Els fotògrafs Oriol Maspons i Leopoldo Pomés van ser peces claus en la seva carrera com a model i actriu, essent en aquesta darrera professió una de les protagonistes del fenomen del cinema de destape que va emergir durant la transició democràtica. De la mà del publicista Germán Puig va debutar en un anunci de Vim, punt de partida d'una llarga carrera professional.

Durant els anys 60 i 70 va protagonitzar nombroses pel·lícules, la primera de les quals Fata Morgana, amb Vicente Aranda en la direcció, el 1965. A finals de la dècada de la mort del dictador, l'anoienca va crear l'agència Gimpera Modelos, tot i que encara va prendre part en alguns llargmetratges, el darrer dels quals Los del túnel el 2017.

Teresa Gimpera, en una imatge del 2006 corresponent a una visita que va fer a Manresa per participar en una xerrada sobre la gent gran / ARXIU/ANDREU OLIVÉ

En el terreny personal, Teresa Gimpera es va casar amb el publicista Octavi Sansanedas i van tenir tres fills. Anys després, va contraure matrimoni amb l'actor nordamericà Craig Hill. Fa dos anys, va publicar el llibre de memòries Així és la vida, escrit amb el periodista Toni Vall, qui va dedicar a Gimpera un capítol del volum Bocaccio. On passava tot, que va sortir a inicis del 2020 recordant la singularitat de la llegendària boite del carrer Muntaner de Barcelona.