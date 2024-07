El reconegut il·lustrador de còmics com Mandela i el general (2018), Un món d'Art Brut (2021) o El grinch de Sant Jordi (2023) Oriol Malet (Martorell, 1975), dona forma i color als quatre amics, aquí protagonistes, del conte infantil La bèstia de Montserrat (2024) d'Elisenda Solsona. El conte, una obra fantàstica que parteix del naixement i captura d’una bestiola extraterrestre gestada durant anys a la muntanya de Montserrat, és protagonitzat per un grup de quatre amics (que recreen els amics de la infància de l'autora) que volen tornar la bestiola a la seva mare. El relat, clarament autobiogràfic, representa la infància que van tenir ambdós autors, motiu pel qual Malet va poder-ne plasmar l'essència que imaginava Solsona (aquí es pot llegir la seva entrevista).

Oriol Malet amb el llibre "La bèstia de Montserrat" / Imatge Promocional

Oriol Malet: "Un il·lustrador no és només una persona molt espavilada amb el llapis"

Com va ser el procés d’il·lustració?

L’Elisenda i jo no ens vam veure i vaig fer les il·lustracions al meu aire. El Quim, l’editor, temerós, les hi va ensenyar a l’Elisenda. I el que al principi semblava una cosa negativa al final ha sigut una sorpresa: en veure-les va dir: "mare meva, sembla que hagi entrat al meu cap!"

D’on ve aquesta conjunció?

El llibre remet a una sèrie d’elements compartits. Les primeres entrevistes a la ràdio per parlar del llibre eren divertidíssimes, tota l’estona un "Ah sí? Jo també!" L’Elisenda és més jove que jo, però la manera com entén la fantasia remet a com l’enteníem els que érem joves als anys 80.

Un exemple?

La moto. Jo vaig dibuixar una vespa atrotinada, que és la que teníem, i la noia hi puja sense casc, que és una cosa que avui en dia estranya però que abans era ben normal. Son detalls que evoquen una època.

És una elecció conscient?

Al text, l’Elisenda toca un parell de tecles que, crec, em van situar inconscientment a la meva joventut. Cita Els Goonies, una pel·lícula que jo potser vaig llogar 74 vegades. Uns referents tan clars marquen una direcció creativa.

Com va anar el procés creatiu?

Jo sempre dic que un il·lustrador no és només una persona molt espavilada amb el llapis sinó una persona molt lectora. Jo sóc pràcticament més lector que dibuixant. Considero que el dibuix per se no és res i que cal interpretar el llibre. Jo personalment penso poc, deixo que el subconscient faci i desfaci. Amb els anys he descobert que em cal deixar reposar el text abans de dibuixar-lo i que cal ser una mica especialista de l’entorn que has de dibuixar. Hi ha carrers que són aquests carrers.

Carrers que són pels infants?

Jo m’he criat al carrer i el reivindico com espai d’infància donant-lo a les meves filles. L’hi ensenyo les fotos a l’Elisenda de les nenes jugant al carrer per fer-li dentetes. Em trenco la cara amb el sistema, hem perdut aquest espai col·lectiu i és terrible.

El llibre sembla fruit d’una ideologia compartida...

No només compartim ideals sinó espai geogràfic. Jo sóc nascut a Martorell però establert a Esparreguera. Des del meu estudi veig Montserrat. Pels montserratins Montserrat és tel·lúrica. Aquí no som creients , peròper a nosaltres és màgica. Hi tinc un sentiment molt proper i les il·lustracions ho traspuen.

Vol fer més projectes locals?

Sí. Jo sóc ultralocalista. Reivindico molt on estic, els artistes i projectes locals. En entrevistes amb l’Elisenda hem donat valor a les obres d’Stephen King perquè sempre et situa en un poble molt petit, fa ultralocalisme literari.

Aplaudeix el resultat final?

Molt. I en destacaria que, sense haver escrit mai per a públic infantil, l’Elisenda l’ha enfocat des d’un punt de vista que noéss gens condescendent. El conte té una segona lectura per a adults i per a lectors perspicaços. Jo li ho aplaudeixo.