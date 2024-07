El canvi social batega a l'Atlàntida

Fins al proper diumenge se celebra a Mallorca un dels festivals més singulars del sud d’Europa. L’Atlàntida, com es coneix popularment, compleix 14 anys creixent d’una manera inexorable amb una identitat que sap combinar el millor cinema independent amb concerts i conferències excel·lents, sempre reverenciant l’etiqueta «d’autor» en totes les seves facetes. És un festival que, sense renegar del seu component estiuenc i informal, imposa un rigor que el converteix en un dels millors esdeveniments cinèfils que se celebren a escala estatal. Tot plegat ho demostra la seva capacitat per reunir personalitats com els premiats enguany Liv Ullmann, J.A. Bayona, Michael Douglas i Montxo Armendáriz, però especialment gràcies a una excel·lent programació que, per exemple, ha permès que enguany s’obri i es tanqui el festival amb les estrenes dels nous films de Fernando i Jonàs Trueba. El pare va presentar al costat de Matt Dillon el seu homenatge a Patricia Highsmith Isla Perdida, mentre el fill clausurarà amb Volveréis, una cinta que sembla homenatjar deliciosament Maridos y mujeres, de Woody Allen, i que ja va ser guardonada a la Quinzena de cineastes del Festival de Canes. Amb un fortíssim component de reivindicació feminista i LGTBIQ+, a l’Atlàntida hi batega una innegable reivindicació de canvi social, com també es reflecteix en la seva impecable selecció de documentals, amb algunes de les darreres joies vistes als festivals de Berlín i Sundance, com No other land, A new kind of winderness i Agent of hapiness. Tot i que cal gaudir de l’experiència de viure el festival des de les seves meravelloses seus físiques, ja sigui el museu Es Baluard o el convent de La misericòrdia, a Palma, l’Atlàntida compta especialment amb un fortíssim braç on line des de la plataforma Filmin amb joies accessibles als espectadors que les vulguin gaudir de la categoria de la nova sèrie de Steve McQueen, Occupied city, o propostes estrella dels festivals internacionals com No esperes demasiado del fin del mundo, de Radu Jude, o Sasquatch Sunset, de David y Nathan Zellner.