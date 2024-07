‘Élite’ diu adeu amb més sexe... i un final sorprenent

El 2018 obria a Netflix l’escola privada exclusiva Las Encinas, amb un alumnat compost per nens de casa bona (i algun becat de classe baixa per propiciar el xoc de mons), que disfrutaven unes vides de luxe (lluint abillaments de marca, molt cars, però habitualment renyits amb l’elegància) i molt desenfrenament a base de drogues i sexe, molt sexe (les escenes d’aquest tipus han anat pujant cada temporada un grau més en l’escala Celsius). I, per si no fossin poques tota aquestes emocions, en les noves tandes de capítols l’adrenalina pujava amb l’aparició d’algun dels alumnes assassinats, així com algun altre que no pertanyia a la comunitat (i que, per cert, s’ho mereixien). Tota una tradició.

A tot això s’unia que als nois els donaven vida actors llavors no massa coneguts per les seves actuacions, però adorats a les xarxes, com Ester Expósito, Miguel Bernardeau i Manu Ríos (guapos, la majoria, o amb una particularitat que els feia únics), al costat d’altres rostres ja llançats a l’estrellat per La casa de papel, com Jaime Lorente i Miguel Herrán. Sense faltar intèrprets ja madurets de la talla de Leonardo Sbaraglia, Maribel Verdú i Diego Martín. Amb aquests elements, el cistell havia de sortir robust. I així ha sigut: en aquesta cistella de marca (¿hi deu haver cistells de Dior?) s’han anat dipositant xifres elevadíssimes de teleespectadors procedents de gairebé qualsevol racó del món, cosa que acabaria convertint aquest thriller adolescent en la segona sèrie espanyola de Netflix més vista després de La casa de papel i, com aquesta, en un fenomen mundial.

Però tot té el seu final. Tot i que no hi ha registres oficials, sembla que les últimes temporades no han assolit un èxit tan gran, malgrat que el sexe cada vegada era més explícit i pujadet de to, les festes més espectaculars i regulars (però ¿quan estudiaven aquests nois?), els modelassos més suggerents (i no només els de nit, perquè aquests uniformes tan provocadors i provocatius no es troben ni de bon tros al catàleg de La tornada al col·le d’El Corte Inglés) i les trames més enrevessades (amb una inclinació més gran a les de sexe/amor gai). Per la qual cosa, amb bon encert, s’ha decidit tancar l’institut. I dir adeu a la sèrie més longeva de Netflix.

Però, abans, en aquesta vuitena temporada, que estrena la plataforma aquest divendres, 26, el seu creador, Carlos Montero –que, amb el cadàver encara calent, ja té una nova il·lusió, la sèrie de metges Respira–, ha tirat la capa al toro. I el resultat són unes trames que escalen un grau més: hi haurà més sexe/amor (amb protagonisme del gai), les festes ja comencen a ser més desfasades i menys divertides per als seus participants i el tràgic assassinat del personatge de Fernando Líndez, Joel (i no és espòiler, es veu al tràiler de la promoció), no serà l’únic. Però, sobretot, hi haurà un final, un gran colofó, tan sorprenent com intel·ligent (quan ho vegin ho entendran).

Els quatre nous

En aquesta temporada torna Nadia (Mina El Hammani), repeteixen Omar (Omar Ayuso), sortint, per fi, del forat negre que li provocava el seu trauma, a més dels personatges de l’anterior (menys el que la va dinyar), madurets inclosos, i arriben dos nois i dues noies que protagonitzaran trames fortes. Els donen vida Nuno Gallego i Ane Rot, així com els secundaris (tot i que es fan veure, i molt) Mario Ermito i Alexandra Pino. Actors i actrius emergents que ja han fet alguns treballs en sèries, pel·lícules i programes de televisió.

¿Qui és i on els hem vist anteriorment? L’actor gallec (com el seu cognom) dona vida a l’Héctor, un dels germans Krawietz, que arriba a l’escola amb tot el despotisme que li confereix pertànyer a una de les famílies més riques del país (gràcies al franquisme) i ser molt atractiu. És el líder d’una associació d’antics alumnes amb tuf a secta, Alumni Club, i tot just aterrar buscarà nois i noies per integrar-los a aquesta selecta comunitat i, de passada, clavar-se unes quantes rebolcades. Al Nuno, un jove de 23 anys que volia ser biòleg, però el va sacsejar la passió per la interpretació, l’hem vist en la sèrie UPA Next (Atresplayer), interpretant un músic, guapo de manual, que toca la guitarra i el teclat, i recentment acaba d’estrenar Clanes (Netflix). De talent no n’hi falta, perquè, a més d’actuar, balla hip-hop i toca la guitarra, a més de dominar quatre idiomes: castellà, gallec, anglès i alemany.

Relació asfixiant

L’Emilia és la germana de l’Héctor, i, tot i que semblés que ella es limita a seguir les ordres del líder d’Alumni i que es compleixin els desitjos del seu estimat germà, ella l’estima d’una manera possessiva i obsessiva que l’arriba a asfixiar.

La basca Ane Rot, una jove de 25 anys amb formació d’interpretació i de cant, que és molt coneguda a la seva terra per participar en diversos programes en la televisió basca (ETB), ha protagonitzat el videoclip del grup Eskean Kristo i participat en diversos curtmetratges. Tot i que la seva popularitat en àmbit nacional li va arribar el 2019, al convertir-se en una de les presentadores de Micky Mouse Squad, un programa infantil de Disney Channel per a Boomerang TV. El 2022 va fer un paper secundari a la pel·lícula Por los pelos. Una historia de autoestima i el 2023 va ser una de les actrius d’El club de los lectores criminales. A més de cantar i ballar, també practica busseig, boxa, ioga i kick boxing, cosa que li pot anar molt bé per a futurs papers.

El personatge de Pier apareix breument, però intensament, en la vuitena temporada, donant vida a un individu que es presenta en el selecte club amb ganes de marxa.

A l’actor italià Mario Emito, de 33 anys, a Espanya l’hem vist en la sèrie de Netflix Un cuento perfecto (2023), donant vida a l’atractiu promès del personatge d’Anna Castillo. Ara se’l podrà veure en el Cinquanta ombres d’en Grey espanyol, Pídeme lo que quieras, una història escrita per l’autora de novel·les eròtiques Megan Maxwell, que s’estrenarà el 29 de novembre.

A Élite interpreta la Guillermina, la parella del Pier, la catalana Alexandra Pino, de 31 anys, que es va donar a conèixer en l’original sèrie d’Orange TV, gravada amb mòbils, Caminantes (2020) . Participar a Élite, tot i que sigui en un paper secundari, podria ser un gran impuls a la seva carrera.