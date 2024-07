Mèrce 2024: consulta totes les propostes musicals d'enguany

L’homenatge al 50è aniversari de la inauguració de la Sala Zeleste, ‘Encuentro d’Arreu’ amb la participació de més de 50 artistes, els concerts d’artistes marroquins com la cantant Oum, Stay Homas, Figa Flawas i Oques Grasses són algunes de les propostes de la Mercè musical d’enguany. Més d’un centenar d’artistes i grups, procedents d’una vintena de països, ompliran els catorze escenaris que enguany han programat el BAM i Música Mercè, que presentaran del 20 al 24 de setembre una programació de les propostes més rellevants de l’escena local, nacional i internacional. Com es va anunciar, es recupera un escenari important com és la plaça Catalunya, que substitueix l’escenari del Moll de la Fusta.

Entre els espais musicals distribuïts per la ciutat n’hi ha d’emblemàtics que repeteixen, com el Teatre Grec, la rambla del Raval, els jardins del Doctor Pla i Armengol o l’avinguda de la Catedral. Es mantenen els escenaris a la platja del Bogatell, l’Antiga Fàbrica Estrella Damm, la plaça Major de Nou Barris, la plaça Reial, la plaça de Can Fabra, el recinte Fabra i Coats, el passeig dels Til·lers i l’escenari del carrer Menéndez y Pelayo, i es recupera un escenari important com és la plaça Catalunya, que substitueix l’escenari del Moll de la Fusta.

Música Mercè proposa una programació firmada per la directora artística Gisela Sais, amb una seixantena de grans noms de fins a dotze països i una clara aposta pels artistes locals. En total hi haurà actuacions a vuit escenaris entre les que destaquen dos concerts de gran format: l’homenatge al 50 aniversari de la inauguració de la Sala Zeleste del carrer Argenteria, que es presentarà després de l’estiu, i ‘Encuentro d’Arreu’, que explora la història i les músiques i les danses d’arrel que arriben fins a l’actualitat, amb la participació de més de cinquanta artistes entre els que destaquen Judit Neddermann, Raúl Rodríguez, Momi Maiga o Anna Ferrer.

Altres noms són Egosex, Mayra Andrade, Cala Vento i dues coproduccions amb el Mercat de Música Viva de Vic: els estonians Puuluup i les portugueses Sopa de Pedra, que exploren el llegat tradicional des de les veus i la percussió d'un cor de deu dones.

Des de fa vuit anys, la plaça Major de Nou Barris es transforma en un gran auditori de música simfònica. Enguany tornarà a acollir la Banda Municipal de Barcelona, l’Orquestra Simfònica i el Cor del Gran Teatre del Liceu, l’Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya i VOZES, el projecte de cors i orquestres simfòniques infantils i juvenils per a la integració i la cohesió social, que enguany retrà homenatge a la soprano Victòria dels Àngels en el centenari del seu naixement, amb la participació de la soprano catalana Maria Hinojosa.

Mediterràniament

La platja del Bogatell es tornarà a convertir en un dels punts amb més afluència de públic gràcies a una programació dedicada a la gent jove. Enguany, la nit Mediterràniament d'Estrella Damm tindrà lloc divendres i comptarà amb quatre propostes musicals catalanes destacades com Maria Jaume, La Ludwig Band, Oques Grasses i Figa Flawas.

L’endemà dissabte comença la programació dissenyada per l’emissora Els40 amb Ginestà, el cantant sevillà Álvaro de Luna, Stay Homas i Buhos. La jornada de diumenge l’ha programada l’emissora RAC105 i compta amb les actuacions de l’exconcursant d’”Eufòria” Scorpio, Miki Núñez, La Fúmiga i Els Catarres.

A Menéndez y Pelayo, es comptarà amb concerts programats per ràdios comercials. EuropaFM serà l’encarregada de la nit de divendres, que acollirà concerts com el del productor i cantant Àlex Pérez, Mariona Escoda, Roger Padrós, Jim i Flashy Ice Cream. La nit de dissabte va a càrrec de Cadena100, que ha preparat una programació que començarà amb la banda de versions Coco, Mama Dousha, Sexenni, Guillem Roma, els asturians Marlon i Alfred García.

Casablanca

Com ja es va anunciar Casablanca és la ciutat convidada i inspira actuacions com la de l’estrella marroquina Oum, al Teatre Grec, les sessions de Cheb Kerem, Cheb Runner i de la productora Malika a l’Antiga Fàbrica Estrella Damm. A la rambla del Raval hi actuaran els germans Shobee et Madd que han modernitzat el rap. Al mateix escenari s’hi podrà escoltar les cantants urbanes Astan KA i gbw9, els artistes barcelonins amb arrels marroquines L’Beel i 3dnan, i la formació de música i dansa Salam Grup. Aquests dos darrers concerts es programen en col·laboració amb l’Institut Europeu de la Mediterrània.

Aïta Mon Amour, un duet que fusiona música tradicional amb electrònica actuarà al passeig dels Til·lers, mentre que l’escenari de l’avinguda de la Catedral comptarà amb Maalem Hassan Boussou & Raúl Rodríguez Ensemble fusionant música gnawa i flamenc especialment per a l'ocasió.

BAM

El BAM, liderat per la cooperativa L’Afluent, compta amb una quarantena d’artistes i col·lectius agrupats en conceptes com la tradició revisitada, el club i la col·lectivitat, les noves músiques urbanes, les músiques contemporànies, les altres músiques festives i l’emergència. Proposa una programació amb artistes de trajectòries i orígens diversos, tant locals com estatals i internacionals; amb visió feminista interseccional, amb presència d’artistes no-binàries i amb una atenció especial a les emergències i els nous formats musicals.

Destaca la programació festiva de la recuperada plaça Catalunya amb actuacions de Putochinomaricón, Los Ganglios, Las Ninyas del Corro o Chill Mafia. També la de la plaça Reial, que homenatjarà la sala Jamboree, i la de la rambla del Raval, que farà una mirada al seu veïnatge. L’Antiga Fàbrica Estrella Damm comptarà amb una programació feminitzada i centrada en petits segells de tot l’Estat.

El BAM 2024 també arriba al barri de Sant Andreu, amb el BAM Acció Cultura Viva, programat de manera més participativa amb escenaris a la Fabra i Coats i a la plaça Can Fabra, on hi passaran divuit propostes.

Escoles superiors de música

La programació musical de La Mercè també aposta pel talent local més emergent, amb propostes on les protagonistes són les escoles superiors de música de la ciutat; enguany s’hi suma el Centre de Música i Escena Xamfrà, un projecte educatiu musical integrador que fa vint anys que treballa la música com a element vertebrador de la comunitat del Raval. També hi haurà concerts destinats a noves propostes musicals com el Sona 9 i el Brot.