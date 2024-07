Un centenar de persones acomiaden l'actriu i model igualadina Teresa Gimpera

Amics i familiars de l'actriu Teresa Gimpera han acomiadat aquest dijous la carismàtica model al Tanatori de Sant Gervasi de Barcelona. En una cerimònia laica seguida per gairebé un centenar de persones, els éssers més propers, companys de professió i algun seguidor han volgut retre homenatge a qui va ser la cara visible de la Gauche Divine, va debutar al cinema amb Vicente Aranda i va fundar l'agència Gimpera Models. A la cerimònia hi ha pres la paraula familiars i persones properes a Teresa Gimpera que han repassat tant la seva prolífica carrera com el seu vessant més personal. Gimpera va morir dimarts als 87 anys.

Nascuda a Igualada el 21 de setembre del 1936 es va traslladar amb els seus pares a la capital catalana, on van exercir la professió de mestres. De ben jove va començar la carrera com a model publicitària i el 1965 va debutar com a actriu de cinema a la pel·lícula 'Fata Morgana', de Vicente Aranda. La seva carrera la va dur a rodar films a Espanya, França i Itàlia. Gimpera va ser un dels noms destacats del moviment conegut com a Gauche Divine a la darreria de la dècada dels 60 del segle passat, protagonitzat per intel·lectuals i artistes d'esquerres de Barcelona.

A principis dels anys 80 Gimpera va fer un pas enrere en la carrera com a intèrpret cinematogràfica i en va fer un endavant com a empresària, amb la fundació de l'agència i escola de models Gimpera Models.

A banda d'aquestes facetes també en va cultivar una com a escriptora, amb llibres com 'Claves para saber estar' o 'Y se nota por fuera. Cómo alcanzar una esplèndida madurez'.

En l'àmbit personal, Gimpera es va casar de jove amb Octavi Sarsanedas, amb el qual va tenir tres fills. Anys més tard, el 1990, es va casar amb l'actor de cinema californià Craig Hill, que va morir el 2014.

En conèixer-se la seva mort, les xarxes socials es van omplir de missatges de comiat a l'actriu i model Teresa Gimpera. Des del món polític, el president de la Generalitat en funcions, Pere Aragonès, va afirmar a través d'X que Gimpera va ser una artista "extraordinària amb una extensa carrera al cinema català i una dona emprenedora que va obrir camí amb valor i fortalesa". La consellera de Cultura en funcions, Natàlia Garriga, va dir que la icona de la Gauche Divine és "la imatge d'una dona moderna, una professional avançada al seu temps". El ministre de Cultura, Ernest Urtasun, va definir Gimpera com una model "pionera" i un rostre d'una "il·lusió col·lectiva" de llibertat.

El president del Parlament, Josep Rull, va recordar l'actriu desapareguda com una dona "enèrgica, trencadora de motlles, icona de modernitat". "Va obrir finestres de llibertat a altres dones, a una generació, una Barcelona i Catalunya tenallades per la foscor del franquisme", va dir.

El líder del PSC, Salvador Illa, va situar Gimpera com una "gran artista catalana, una intèrpret excepcional i una dona avançada a la seva època" i l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, va apuntar que va ser una dona extraordinària que va "marcar una època i va esdevenir un símbol de la nostra ciutat". "La seva elegància, el seu carisma i la seva empenta van fer d'ella una figura estimada i admirada per generacions de barcelonins i barcelonines. Una ambaixadora excepcional de la nostra ciutat arreu del món", va afirmar Collboni a través d'X.

Per la seva banda, l'alcalde d'Igualada, Marc Castells, va escriure a X que l'actriu igualadina va ser "una dona amb molta classe i una gran personalitat".

El periodista Toni Vall, autor de les memòries de Gimpera 'Així és la vida' publicades fa dos anys, ha definit l'actriu com una "dona immensa, artista tota la vida, una força de la naturalesa". "Va ser un plaer immens conèixer-la a fons i que em deixés ajudar-la a escriure els seus records", va celebrar. Columna edicions va lamentar la mort de Gimpera i va dir que va ser una icona de "modernitat i la llibertat, generosa i propera".

La Unió d'Actors i Actrius va voler traslladar el condol a tots els familiars i amics de l'actriu, mentre que l'Acadèmia de cinema espanyola va recordar títols com 'El espíritu de la colmena', 'Tuset Street', 'La ciutat cremada' o 'Los del túnel'. La Filmoteca de Catalunya va apuntar que va ser una actriu important de l'Escola de Barcelona gràcies a títols com 'Fata Morgana', 'Las crueles' o 'El extraño caso del doctor Fausto'. Finalment, el director del Festival de Sitges, Angel Sala, va expressar que Gimpera va ser la imatge d'una Espanya "que volia ser".

La Xarxa de Biblioteques Municipals de la Diputació de Barcelona va afirmar que Gimpera va brillar com una autèntica icona i musa de la modernitat i la bellesa durant els anys 60 i 70. "Amb una carrera prolífica, va protagonitzar centenars d'anuncis, pel·lícules i programes de televisió, convertint-se en la imatge emblemàtica de la Gauche Divine a Barcelona", va afegir.

A través de les xarxes socials centenars d'usuaris van recordar la figura Teresa Gimpera i han compartit fotografies de l'actriu així com fotogrames de pel·lícules històriques protagonitzades per la desapareguda.