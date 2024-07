Telefonista, secretària, fotògrafa i traductora, l’actriu artesenca Mont Plans (1948) s’autointerpreta i interpreta a una senyora de vuitanta anys del Gornal a Em dic Josep, l’última obra de Marc de la Varga on realitat i ficció esdevenen u. L'obra, estrenada el 10 de julol a la sala Flyhard de Barcelona forma part de la programació del festival GREC i explica la història de Camil Clot, un músic barceloní desaparegut fa agirebé vint anys. A mig camí entre una representació teatral, un documental i un concert de cantautor del finals dels 90, Mont Plans, Daniel Higiénico i Pau Vinyals s’encarnen a ells mateixos i als personatges d’una obra on res no es el que sembla. Realitat i ficció es disputen a la sala Flyhard la història d’un músic, Clot, i de la seva família per parlar del silenci que envolta els trastorns de bipolaritat.

Mont Plans, imatge promocional de l'obra "Em dic Josep" / Roser Blanch

Mont Plans: "És potser el més complicat que he fet mai en teatre"

Un cop vas dir que, al teatre, la felicitat ve de fer-lo. Segueixes pensat el mateix?

Ui, n’he dit tantes de coses que no me’n recordo. Però sí, de fet, sí. El teatre és un ofici que té a veure amb els altres,tu dones però reps molt del públic. A mi m’agrada fer teatre pel simple fet de fer-lo però l’expressió completa seria que el faig perquè arriba als altres.

Què arriba quan es fa una obra com Em dic Josep on es trenca la quarta paret?

Jo he fet molt teatre on no hi ha hagut quarta paret. Hi ha un moment en què escoltant el públic tu saps per on vas. Sol ser culpa d’un si el joc es trenca, el públic no té la culpa de res. L’obligació com a artistes és mantenir el joc i això es fa amb honestedat i ofici.

Què es busca alternant la realitat amb la ficció?

El director ha volgut fer com un assaig en públic i fa que l’espectador vagi anat d’un cantó a l’altre. De cop li ensenyes l’assaig i la ficció es trenca, de cop estàs en l’escena i el tens [el públic] dins de l’obra.

És difícil com a actriu?

És potser el més complicat que he fet mai en teatre.No és només trencar la quarta paret i dirigir-te al públic sinó que entres i surts del personatge i entres i surts de l’obra. S’ha de fer molt bé perquè el públic no es desenganxi. El vestuari també ha sigut complicat perquè en aquest cas havia de ser transversal i de l’època. Jo surto fent d’aquella senyora de vuitanta anys del Gornal per després tornar a ser la Mont.

D’on surt aquesta idea ?

És una obra de director. Ell tenia clar el què volia i nosaltres hem fet un treball personal, cadascú amb les seves eines. La feina més bàsica i difícil de l’actor és trobar-li el punt personal a un guió que és d’una altra persona. De fet, ens va convèncer a tots sense haver llegit un borrall. A mida que assajàvem solucionàvem els esculls. Per més ficció que sigui, el teatre sempre s’emmiralla a la realitat. És l’ofici.

Una ficció que a la Flyhard és molt íntima...

Sí, és maco. Una coneguda va venir a veure-la i em va dir que quan passava pel seu costat, em sentia respirar el personatge. És com si ho fessis a la cuina de casa teva.

Perdria en una sala gran?

No té perquè. El públic que va a un teatre està acostumat a veure teatre allà i com a actor simplement canvia la manera com treballes: la gestualitat, el to, tot és diferent. Si anéssim al Kursaal, a la sala gran, jo crec que també agafaria. El tema és molt fort i involucra.

Daniel Higénico debutava en aquesta obra. Li ha resultat difícil?

Entendre el personatge de l’obra no. Per ell el difícil ha estat aprendre’s el text perquè com a persona ja és un personatge especial. Té un univers molt concret i complex. És un músic que podria ser el personatge que estem retratant. En aquest cas també ha sigut molt important la feina del director musical, que ha adequat les cançons de Camil a la música i veu de Daniel Higiènico.

L’obra gira al voltant de la música i de la malaltia. És una critica?

A l’obra es parla molt de la malaltia i també de la creativitat. No és una crítica però volem trencar el silenci i l’estigma que envolten la malaltia, i en concret la bipolaritat. Costa que se’n parli, sembla que si tens una malaltia malalt ja no ets normal i això és molt dur.

S’hauria pogut estrenar una obra així anys enrere?

Jo crec que sí però no s’hauria fet perquè [de malalties mentals] no se’n parlava. A l’obra hi ha un moment en què parlo del meu home. Dic que tenia geni i canvis d’humor. Ara tot això té un diagnòstic,però abans no hi anava ningú, al psicòleg. El que tenia el meu home a l’obra era bipolaritat però ni s’ho haurien plantejat a l’època que retratem. Que no és fa tant. Parlar de malalties és molt recent, a les obres abans es parlava i es retratava una manera de ser però mai no es mirava com una malaltia.

És important donar-hi veu?

Sí, molt. Sobretot trencar amb l’estigma. Jo col·laboro amb la fundació Vicki Bernadet per la prevenció dels abusos sexuals infantils. A quantes dones se’ls ha dit que son histèriques? I quantes, quan grates, veus que han tingut una infància abusada? D’alguna manera el caràcter que tens ve d’alguna cosa i s’ha de veure si és degut a una educació equívoca o a una malaltia.

Perquè parlar de Camil Clot?

El Camil era un músic dels anys 90 i la seva vida és el mirall de moltes, reflecteix una part de la societat que està silenciada. Jo crec que ha vingut gent que podria ser ell, haver viscut la seva vida. Expliquem aquesta història, però la seva en son moltes i de molta gent.

"Les coses no s’espatllen, es transformen. Però l’esquerda no desapareix mai". Aquesta frase es diu repetidament a l’obra. Què significa?

La transformació és el pas de l’eufòria a la depressió i l’esquerda és el dolor de la malaltia, que és constant. Jo ho relaciono amb una tradició del Japó: quan es trenca una ceràmica a les esquerdes hi posen or per fer-les més visibles. És una metàfora de com hem de viure les nostres esquerdes. Perquè el dolor no desapareix i per molt que l’amaguem, no s’oblida mai.

L’obra es podrà veure als teatres de Manresa?

Espero que sí. La gent jove de la Flyhard que ha fet aquesta feina tan rodoneta ara està treballant pels bolos que comencem al setembre. La Flyhard és una sala amb bastant prestigi, però segur que serà meravellós portar-la altres sales més grans perquè el tema és molt contundent i no importa si tens el públic lluny o a tocar. Hi haurà gira i tant de bo podem venir. M’agradaria molt.