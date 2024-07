Maria Hein publica una versió d’’Alenar’, de Maria del Mar Bonet

La cantant Maria Hein ha publicat una versió de la popular cançó ’Alenar’ (Primavera Labels), de Maria del Mar Bonet. Hein respecta l’essència del tema original de l’any 77, però hi afegeix el seu toc personal amb sons més atmosfèrics i electrònics. "’Alenar’ és una de les cançons més especials que he escoltat mai, recordo de petita quan Maria del Mar Bonet venia a cantar al meu poble a l’estiu i sobretot durant el confinament quan em vaig obsesionar amb la seva discografía, allí va ser quan vaig descubrir el seu disc ‘Alenar’ i no he parat d’escoltar-lo fins avui”.

La cançó ‘Alenar’ ja está disponible a totes les plataformes i está produïda per Roots, Bexnil, Joan Lupi, Camil Arcarazo i la mateixa Maria Hein. Arriba acompanyada d’un ‘visualizer’ dirigit per Xavi Souto.

Manel també va retre homenatge a ‘Alenar’ i a la seva autora, quan va incloure l’any 2019 un sampler de la cançó al tema ‘Per la bona gent’.