Els nostres salvadors

Portem mesos amb aquest debat tan estèril sobre si Marvel està o no en crisi. Estèril i també agosarat, tenint en compte que una marca com aquesta, que inclou personatges, tons i relats tan diferents, no és pot passar pel sedàs de les afirmacions categòriques. The Marvels va punxar, sí, però Guardians de la galàxia vol. 3 va ser una de les pel·lícules més taquilleres de l’any passat. Echo era molt poca cosa, sí, però la segona temporada de Loki era un exemple de com obrir nous fronts narratius. Sigui com sigui, Deadpool y Lobezno s’ha convertit en un dels títols més esperats de l’any gràcies a aquesta sensació que salvarà Marvel d’ella mateixa, a que és la primera aventura del personatge inclosa a l’UCM i a que trenca esquemes perquè ha conservat la violència i l’humor de les seves predecessores malgrat ser una producció de Disney. Però més enllà de les opinions cunyades, el film és, sobretot, una excel·lent refundació de tot el que hem vist fins ara, plena de troballes narratives que albiren un futur prometedor i, com era de preveure, un autèntic festival de cameos i conyes a costa de la resta de pel·lícules que farà embogir els i les fans. I tot plegat és gràcies a Ryan Reynolds, l’home que va lluitar per tenir un Deadpool com Déu mana a la pantalla i que fins i tot s’implica com a productor i guionista de les seves aventures. Aquí ha cedit la direcció a Shawn Levy, el seu amic i còmplice a les molt reivindicables Free Guy i The Adam Project.

Es pot veure Deadpool y Lobezno sense tenir ni idea del que ha passat a la resta de l’UCM? Es pot provar, i de fet pot arribar a funcionar, però l’experiència és infinitament més memorable si se sap d’on venim, i no només pel que fa a l’UCM. Deadpool s’ha convertit, gràcies a la seva dissidència, en l’únic superheroi que pot recosir les línies temporals i salvar el multivers. És el Jesús de Marvel, com diu ell mateix. Per aconseguir-ho haurà de localitzar una de les versions de Lobezno, que no vol saber res de perills ni multiversos. Però tot canvia quan aquest Logan d’uniforme groc i males maneres s’adoni que ell i Deadpool tenen una perillosa enemiga comuna.

Al costat de Reynolds i un gran Hugh Jackman, en el retorn a Logan després del seu extraordinari comiat l’any 2017, el film compta en el repartiment amb Emma Corrin, Morena Baccarin, Matthew Macfadyen, Rob Delaney, Aaron Stanford, Kelly Hu, Brianna Hildebrand, Ray Pak, Jason Flemyng i Jennifer Garner. De grans noms n’hi ha uns quants més en l’elenc del llargmetratge, però serà millor no dir-ne cap per torpedinar l’efecte sorpresa als futurs espectadors.